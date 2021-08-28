بـ14 فقرة فنية وثقافية في 3 أيام.. تعرف على جدول عروض «هي الفنون»

يستضيف مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حدثا ثقافيا فنيا دوليا بعنوان «هي الفنون»، وذلك على مدار 3 أيام في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر المقبل، بمشاركة فنانات من مختلف دول العالم حيث يشاركن تجاربهن الإبداعية مع الجمهور، بينما تتنوع فعاليات مهرجان «هي الفنون» الذي يضم نساء من مختلف نطاقات الإبداع الفني، ما بين الموسيقى والغناء والرقص الفلكلوري والمعاصر، بالإضافة إلى الفنون البصرية وورش عمل ومحاضرات.

جدول عروض وفعاليات مهرجان «هي الفنون»:

- 9 سبتمبر :

تنطلق الفعاليات في تمام الساعة السابعة مساء، ويبلغ سعر تذكرة حضور العروض 150 جنيه، بينما تصل تذكرة حضور عروض جميع الأيام 400 جنيه.

يتضمن اليوم الأول 5 فقرات، تبدأ العروض بفرقة الرقص الشعبي بالجامعة الأمريكية، يليها عرض فرقة القيثارة المصرية، بالإضافة إلى فقرة غنائية للفنانة مريم صالح، ومن البرتغال تقدم سوزانا ترافاسوس فقرة فنية، وأخيرا فقرة للعازفة البيانو هبة سليمان.

- 10 سبتمبر:

تبدأ فعاليات االيوم الثاني الساعة الثالثة عصرا، ويبلغ سعر تذكرة حضور العروض 150 جنيه.

ويتضمن اليوم 5 فقرات، تبدأ بفقرة لراقصة الـ«هيب هوب» والـ«فري ستايل» الفرنسية، أنجيليك روشيمونت، ثم فقرة للراقصة إيمي سلطان، وبعدها الفنانة نسمة محجوب تقدم مجموعة من أبرز أعمالها الغنائية، يليها فقرة للفنانة الفلسطينية بانه، وأخيرا فقرة لعازفة الكمان صابرين الحسامي.

- 11 سبتمبر:

تبدأ فعاليات اليوم الثالث والأخير في تمام الساعة الخامسة مساء، ويبلغ سعر تذكرة حضور العروض 150 جنيه.

ويضم اليوم الأخير 4 فقرات تبدأ بفقرة فنية لـ«الجولة الرباعية» ياسمين هوجونيت، للفنون المتحركة، يليها فقرة غنائية لنوران أبوطالب، ثم جلسة نقاشية مع الكاتبة مريم نعوم، وأخيرا عرض فرقة «فابريكا» للمسرح الموسيقي، والتي تعابر أول فرقة مستقلة متخصصة في المسرح الموسيقي الغنائي.