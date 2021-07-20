نسمة محجوب: مقصدش جوزي بأغنية «خصوصا راجل»

أكدت المطربة نسمة محجوب، أن أغنيتها «خصوصًا راجل»، لا تقصد بها زوجها الملحن والموزع شادي الحلواني، موضحةً: «دي أغنية لرجال معينين اللي هيسمعها منهم هيعرفوا وقتها نفسهم».

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «الفكرة من الأغنية هي رسالة للطرفين للسيدات والرجال حيث إن مصطلح المرأة القوية التي تعتمد على نفسها، لا يمنع المرأة في ذات الوقت من الاقتران برجل داعم ومساند بحيث تكون العلاقة متوازنة».

وتابعت، أن الأغنية تحمل في طياتها رسالة لكل رجل يعتقد أن المرأة لن تستطيع عمل ما يقوم به لمجرد أنها مرأة: «في رجل لا يعترف بقدرات المرأة، وأو أنها لا تستطيع عمل ما يقوم به، الرسالة أن الست ممكن تعمل حاجات وتنجح وماينفعش يتحكم عليها إنها مش هتعرف لمجرد أنها ست».

وفي وقت سابق، اعترفت نسمة محجوب بأنها كانت خائفة للغاية، بسبب غنائها في حفل نقل المومياوات الملكية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر إبريل الماضي، رغم أنها لم تكن المرة الأولى التي تغني فيها أمامه، لأنها كانت تعلم أن العالم كله يتابع هذا الحفل باهتمام شديد، لافتةً إلى أن معرفتها السابقة وصداقتها للمطربات اللاتي شاركنها في الغناء، ساعدهما بشكل كبير في التنسيق بينهن وتقديم الأغنية بهذا الشكل.