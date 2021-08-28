وزيرة البيئة تبحث تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج وفق المعايير العالمية

عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة سلسلة اجتماعات مع خبراء البعثة الألمانية لشركة Black Forest Solution إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال تطبيق نظام "المسؤولية الممتدة للمنتج"، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات دكتور طارق العربي، ودكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني وممثلي شركات القطاع الخاص وهيئة التعاون الألماني GIZ.

وتأتي تلك اللقاءات في إطار دراسة تطبيق هذا النظام فى مصر وفقا للمعايير العالمية وبما يتلائم مع قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبحث آليات تنفيذه بمدينة الغردقة كنموذج تجريبي لتطبيقه على كافة المحافظات، حيث جرى مناقشة آليات التطبيق من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات بين أصحاب المصلحة من شركات القطاع الخاص فى مصر والجهات الأخرى المشاركة ومنها ممثلي وزارات الصناعة والسياحة وغرف المنشآت الفندقية وغيرها، وفقا لمواد قانون تنظيم إدارة المخلفات.

وسيجري بحث آليات تحفيز القطاع الخاص لتطبيق النظام من خلال التنسيق مع الجهات المعنية المختصة كوزارات الصناعة والاستثمار والمالية، وإمكانية تأسيس هيئة أو مؤسسة معنية بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، إلى جانب مناقشة معايير اختيار انواع المنتجات التي سيطبق عليها النظام والمنتجات التي يشملها، وأهم النماذج المقترحة لإدارة نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، سواء النظام الذى يدار من قبل المصنعين أو من قبل الحكومة.

المسؤولية الممتدة للمنتج سياسة بيئية تهدف لخفض الأثر البيئي

وأوضحت فؤاد أن المسؤولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، ويشمل ذلك مسؤولية استرجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها، مؤكدة أن تطبيق هذا النظام يهدف إلى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة إلى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للاستثمار في هذا النظام.

خبراء البعثة الألمانية يتفقدون مصانع إعادة تدوير البلاستيك بالقاهرة والبحر الأحمر

وأجرى خبراء البعثة الألمانية جولات تفقدية بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر لمصانع إعادة تدوير البلاستيك، ومنها مصنع بريق للمخلفات بمدينة السادس من اكتوبر ومصنع هيبكا لتدوير المخلفات بمدينة الغردقة (كنموذج تجريبي)، إلى جانب التنسيق مع عدة منشآت فندقية وذلك لتفقد سلسلة المنشآت المطلوبة تحقيقا للتطبيق الكامل لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع العاملين بفرع وزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر ومسؤولى البيئة بالمحافظة للتوعية والتنسيق بتطبيق هذا النظام.