وزيرة البيئة تكشف عن مخاطر ارتفاع الحرارة على الموارد المائية والزراعة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل في ملف تغير المناخ منذ فترة طويلة، بسبب ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض، ودول العالم اجتمعت في 2015 لإعادة اتفاق باريس للمناخ، والحفاظ على درجة حرارة الأرض، وألا تتعدى 1.5 درجة مئوية.

وأضافت «فؤاد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم السبت، أن تغير المناخ يرجع للسبعينات أو الستينيات بعد حدوث الثورة الصناعية، والدول المتقدمة تسببت في كمية انبعاثات كبيرة أدت للتلوث وزيادة في غازات الاحتباس الحراري، التي تسبب في ارتفاع الحرارة.

وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تؤثر على كل مناحي التنمية في مصر وكل دول العالم، فجميع الدول تعاني من تغير المناخ، سواء الدول التي بها غابات، حيث تشهد حرائق، وتبخر في الموارد المائية، كما أن المحاصيل نفسها تتأثر بصورة كبيرة، «مش بتقدر تزرع في المواسم».

وأكدت أن العالم بدأ ينظر في المشكلة بنظرة مختلفة بعد «كوفيد 19» للسيطرة على درجات الحرارة، كما أن دخول أمريكا في الاتفاق مرة أخرى بعد فوز الرئيس بايدن «قلب الموازين السياسية»، نظرا لعودة دخول التمويل لتغير المناخ ونقل التكنولوجيا.

ولفتت إلى أن ما يشهده العالم حاليا من تغير للمناخ هو تبعات لسنوات طويلة من زيادة الانبعاثات، «مطلوب وقفة جدية في المؤتمر القادم بالمملكة المتحدة»، مشيرة إلى أنه يجب على الدول المتقدمة تنفيذ التزاماتها، وتتمثل في توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وتوطينها في الدول النامية وتنمية القدرات.

وتابعت: «معتقدش هنقدر نعدي من الأزمة دي، واللي هي أزمة حقيقية العالم كله بيعاني منه، مش بتفرق من الدول النامية والمتقدمة، والموضوع مش حكومات فقط بل يشمل بجانب الحكومات القطاع الخاص والمواطن».