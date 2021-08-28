ضبط مسؤول بمحطة وقود جمّع مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء بالقاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط «مسؤول عن محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل» لقيامه بالتلاعب في المعيار الخاص بماكينة بنزين 80 وتجميع مواد بترولية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحطة على كمية من البنزين أمكن حصرها والتي بلغت «21 ألف لتر بنزين 80 أوكتين»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.