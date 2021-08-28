بعد قليل.. محاكمة المتهمين بـ«خلية ميكروباص حلوان»: اغتالوا ضابطا و7 أمناء شرطة

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بطرة، بعد قليل، محاكمة المتهمين باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية ميكروباص حلوان».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة.

الانضمام لجماعة إرهابية

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين العديد من التهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تهدف للقتل العمد لرجال الشرطة، واستطاعوا أن بغتالوا ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، بالإضافة لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في منطقة المنيب.

قتل واغتيال عدد من أفراد الشرطة

ووجهت للمتهمين تهمة قتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

الإعدام بحق المتهمين

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت، بتأييد أحكام الإعدام والسجن المشدد بحق 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية «ميكروباص حلوان»، على النحو التالي:

الإعدام شنقًا لـ7 متهمين، والسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ 5 متهمين آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما، بينما أصدرت المحكمة حكمًا بالبراءة على 7 متهمين.

وتقدم المتهمون بعد صدور الحكم عليهم بطعون أمام محكمة النقض، والتي رفضت طعونهم وأيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقًا لبعض المتهمين والسجن المشدد للبعض الآخر منهم، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية «خلية ميكروباص حلوان»، والتي راح ضحيتها ضابط و7 أمناء شرطة.