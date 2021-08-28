«الداخلية» تكشف ملابسات مقتل طفلة قنا: «ابن بلدها قتلها خوفًا من الفضيحة»

نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، كشف ملابسات مقتل طفلة في محافظة قنا، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتلقى مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، بلاغًا بالعثور على جثة طفلة، سن 10، مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز، وبها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مُلقاة بداخل زراعات القصب الملاصقة لمحل سكنها، وتبين أن الطفلة غادرت محل سكنها وتوجهت للاحتفال بعُرس إحدى الفتيات من جيرانها بالقرية ولم تعد لمسكنها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، أحد الأشخاص، مقيم بذات القرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه أثناء تواجده بحفل العرس شاهد الطفلة فقام باستدراجها للزراعات بقصد التعدي عليها ولدى محاولته ذلك قامت بمقاومته فقام بدفعها أرضًا فارتطمت رأسها بحجر، وعقب ذلك قام بخنقها حتى فارقت الحياة خشية افتضاح أمره.