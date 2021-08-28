جريمة في بولاق أبو العلا.. التحقيقات: الأخ قتل شقيقه بـ6 طعنات

باشرت النيابة العامة، التحقيقات في واقعة قتل شاب بـ6 طعنات في الصدر والبطن والرقبة، على يد شقيقه، أمس، بسبب خلافات مالية بينهما، في منطقة بولاق أبو العلا، بمحافظة القاهرة.

وقررت النيابة العامة عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها؛ لبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث النهائية.

جريمة في بولاق أبو العلا

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجند مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن بدية الواقعة كانت بورود بلاغ بالعثور بالعثور على جثة شاب مقتول داخل أمام منزله بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال المعاينة أن الضحية مصاب بعدة طعنات في مختلف أنحاء جسده، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه، الذي تخلص منه بسبب خلافات مالية بينهما.

القبض على المتهم

عقب الانتهاء من المعاينة، وحضور النيابة العامة، ومناقشة الأسرة التي أكدت أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيقه بسبب خلافات مالية، واستل المتهم، عامل، في العقد الرابع من عمره، سكينا من مطبخ الشقة، وسدد عدة طعنات للمجني عليه عاطل، في العقد الثالث من عمره، حتى فارق الحياة.

وانطلقت مأمورية من المباحث، وبدأت في البحث عن المتهم، والأماكن التي يتردد عليها، وتمكنت القوات من ضبطه، وأخطرت النيابة العامة، التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، ولاتزال التحقيقات مستمرة.