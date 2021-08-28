وزير الخارجية السعودي: ندعم استقرار العراق ووحدة أراضيه

قال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في العراق، يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات تستوجب علينا جميعا رفع مستوى التنسيق بين دول المنطقة، «لا أخفي سعادتي بما أشهده اليوم من تطور ملحوظ على جميع المستويات، وجاء ذلك إثر عمل جاد من الحكومة العراقية، ومن كل مواطن عراقي مخلص لهذا البلد العظيم».

وأضاف «فرحان»، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في العراق، اليوم السبت، أن القيادة في المملكة لا تدخر جهدا في دعم العراق في مختلف المحافل وكل الأصعدة والمستويات، ونؤكد على أن المملكة مستمرة في العمل على ما يعزز العراق واستقراره وحفظ مؤسساته ومكتسباته.

وتابع: «نثمن دور الحكومة العراقية في السيطرة على السلاح المنفلت، نواصل التنسيق مع العراق وشركائنا لمواجهة التطرف، وندعم استقرار العراق ووحدة أراضيه».