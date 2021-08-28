24 أكتوبر.. الحكم على المتهمين في قضية خلية ميكروباص حلوان

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية ميكروباص حلوان»، 24 أكتوبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة.

الانضمام لجماعة إرهابية

جاء فى تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وقد وجهت للمتهمين العديد من التهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تهدف للقتل العمد لرجال الشرطة.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن المتهمين قاموا باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، جنوب محافظة القاهرة، مشيرة إلى أن المتهمين نفذوا عددًا من العمليات الإرهابية في مناطق البدرشين والمنيب جنوب محافظة الجيزة.

اغتيال العميد على أحمد فهمي

وتضمن قرار إحالة المتهمين ارتكاب المتهمين وقائع إرهابية من بينها اغتيال العميد علي أحمد فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، بعد الهجوم الإرهابي عليه امام منزله بمنطقة أبو النمرس، كما كشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، عن ارتكابهم وقائع اغتيال أمين شرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

الإعدام

محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكما فى وقت سابق بتأييد أحكام الإعدام والسجن المشدد بحق 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية «ميكروباص حلوان»، على النحو التالي:

وتضمنت الأحكام الإعدام شنقًا لـ7 متهمين، والسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ 5 متهمين آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما، بينما أصدرت المحكمة حكمًا بالبراءة على 7 متهمين.