اعتقد الأطباء استشهاده بحرب فلسطين.. 7 محطات في حياة الرئيس الراحل محمد نجيب

تحل اليوم الذكرى 37، على وفاة اللواء محمد نجيب، أول رئيس في جمهورية مصر العربية، حيث توفي يوم 28 أغسطس 1984، وبهذه المناسبة تستعرض «الوطن» أبرز المحطات في حياة الرئيس الراحل، الذي جاء بعد ثورة 23 يوليو التي أطاحت بالنظام الملكي، وذلك وفقًا لما جاء في السيرة الذاتية المنشورة على موقع مكتبة الإسكندرية.

محمد نجيب أول رئيس جمهورية في مصر

الرئيس الراحل محمد نجيب، هو أول رئيس لمصر بعد إعلان الجمهورية وانتهاء الملكية، وأيضا حصل على منصب رئيس الوزراء في مصر عام 1954، بالإضافة إلي توليه منصب وزير الحربية وقائد عام للقوات المسلحة، وقد قام «نجيب» بدور مهم في ثورة يوليو 1952، حيث تولى قيادة الثورة، التي انتهت بعزل الملك فاروق.

حياة الرئيس الراحل محمد نجيب

وُلد الرئيس الراحل محمد نجيب، عام 19 فبراير1901 في دولة السودان، وتلقى تعليمه في مدينة ود مدني، حيث تعلم القرآن الكريم، وأيضا القراءة والكتابة، ثم ذهب والده إلى قرية حلفا وقرر الذهاب إلى المدرسة الابتدائية، ثم التحق بكلية غوردون وبعد ذلك المدرسة الحربية ومن ثم تخرج عام 1918.

انضمام محمد نجيب للجيش المصري

انضم محمد نجيب، للحرس الملكي، وهو أول ضابط بالجيش المصري يحصل على درجة ليسانس حقوق، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي.

دور محمد نجيب في حرب فلسطين

كانت البداية الحقيقية لمعرفة الشعب المصري، بالضابط محمد نجيب، هي مساهمته في حرب 1948، حيث كان يحتل بداية صفوف القوات، بالرغم من امتلاكه لرتبة عالية، وأصيب 7 مرات أثناء الحرب، وتعتبر الإصابة الثالثة الأخطر، حيث اعتقد الأطباء أنه استشهد عندما نقل للمستشفى، ولكن يشاء القدر بأن يكتب له عمرا جديدا وتمكن الأطباء من إنقاذه.

تولى محمد نجيب رئاسة الوزراء، وذلك بعدما قامت وزارة علي ماهر بتقديم استقالتها بعد التصادم مع مجلس قيادة الثورة، وأصبح محمد نجيب أول رئيس وزراء غير مدني.

قوانين صدرت في عهد محمد نجيب

- قانون الإصلاح الزراعي، وتحديد الملكية الزراعية.

- صدر قانون تنظيم الأحزاب.

- إصدار قرار بحل الأحزاب السياسية.

- إلغاء الدستور.

مؤلفات محمد نجيب

واستطاع الرئيس الراحل محمد نجيب، تأليف بعض الكتب، ومنها كنت رئيسا لمصر، ورسالة عن السودان، بالإضافة إلى «مصير مصر».

وفاة محمد نجيب

وفي مثل هذا اليوم، منذ 37 عاما، رحل عن عالمنا الرئيس محمد نجيب، اثر دخوله في غيبوبة بمستشفى المعادي، نتيجة تليف في الكبد.