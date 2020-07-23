محمد نجيب في عهد الرئيس السيسي.. تكريم دائم وتحية لروحه

رغم عدة عقود من رحيله، لكنه ما زال صاحب علامة مميزة في تاريخ مصر الحديث، فبتوليه قيادة الضباط الأحرار خلال ثورة 23 يوليو 1952، حمل على عاتقه رئاسة الحكومة بعد إزاحة الملك فاروق من الحكم، ليكون اللواء محمد نجيب أول رئيس في تاريخ مصر الجمهوري بعد إنهاء الملكية.

السيسي يقدم التحية له

في الذكرى الـ68 للثورة، خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدم التحية لقادة "23 يوليو" قائلا: "خالص التحية لرمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، وتحية إلى قائدها جمال عبدالناصر".

وقال السيسي إن العالم لم يدرك حين انطلقت شرارة 23 يوليو أنها لن تقتصر على تغيير الحالة المصرية فحسب، وإنما يمتد ضياؤها ليشمل القارة الأفريقية والمنطقة العربية بأسرها، إيذانا ببزوغ حقبة تاريخية جديدة تنعم فيها الشعوب بمكتسباتها ويكون قرارها نابعا من إرادتها الوطنية الخالصة.

وأضاف خلال كلمته في ذكرى ثورة يوليو المجيدة، أن حركات التحرر الأفريقي العربي انطلقت مسترشدة بما حقتته الثورة، وداعمة لكل الشعوب التي ترغب في الحرية والاستقلال، ولقد برهنت الأيام على نبل الأهداف التي قامت ثورة يوليو من أجلها والتي استلهمتها من نبض جماهير الشعب المصري.

تكريم محمد نجيب

منذ إخراج نجيب من الإقامة الجبرية بقرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عام 1971، ثم كرمه الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك بإطلاق اسمه على محطة مترو أنفاق شهيرة، وأيضا تسمية 4 مدارس باسمه.

كما لم يغفل عنه الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور في نهاية 2013، ومنح اسم محمد نجيب قلادة النيل، وتسلمها حفيده محمد يوسف محمد نجيب، وذكره أيضا في أحد خطاباته بوصفه بـ"الرئيس النبيل".

مواقف السيسي مع نجيب

وعقب 4 أعوام، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اسم "محمد نجيب" على القاعدة العسكرية بمدينة الحمام في مطروح، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، التي شيّدت على مساحة 18 ألف فدان، وتضم 72 ميدانا متكاملا شمل مجمعا لميادين التدريب التخصصي، وميادين رماية الأسلحة الصغيرة، ومجمع ميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية، باستخدام حدث نظم ومقلدات الرماية.

وتزامن افتتاحها مع ذكرى الثورة في يوليو 2017، حيث حرص السيسي خلال كلمته بالإشادة بنجيب أيضا، قائلا: "نحتفل اليوم بافتتاح صرح عسكري جديد، يجسد ما وصلت إليه القوات المسلحة المصرية من تطويرٍ يضاهي أحدث القواعد العسكرية في العالم.. صرحٌ يحمل اسم الرئيس الراحل محمد نجيب، تكريما لإسهامه الوطني، وبرهانا على وفاء مصر لابن من أبنائها، تصدى للعمل الوطني في لحظة دقيقة وفارقة، فلم يتردد لحظة، وإنما أظهر من الشجاعة والبطولة ما يستحق معه أن نتوقف أمام اسمه بالتقدير والاحترام".

كما افتتح السيسي أيضا متحف محمد نجيب بالقاعدة العسكرية، الذي يضم عددا من مؤلفاته التى منها "رسالة من السودان" و"مصير مصر" و"كلمتى للتاريخ" و"كنت رئيسا لمصر"، بالإضافة لصور فوتوغرافية له مع شخصيات مختلفة، ونسخ من مقتنياته بينها بدلته العسكرية والكاب والسيف، بجانب قلادة النيل الممنوحة له من منصور، ونجمة الملك فؤاد الأول التى مُنحت له بعد حرب فلسطين التي أصيب فيها 7 مرات.

محور محمد نجيب

كما أطلقت وزارة الإسكان اسم الرئيس الراحل على أحد المحاور الكبرى الهامة في القاهرة الجديدة، والذي بدأ تشغيله التجريبي في مطلع 2018، حيث إنه يبلغ طوله 13 كم، ويمتد من طريق السويس وحتى العين السخنة، وهو أحد المحاور المرورية الهامة بالمدينة، ويمر بالتجمعات الـ3 "الأول شمالا، فالخامس، فالثالث جنوبا".

ومؤخرا تم وضع برنامج لتطويره، بتكلفة 377 مليون جنيه، مما يجعله شريانا رئيسيا يربط طريق السويس شمالاً، بالطريق الدائرى الأوسطى جنوبا، حيث تم توسعة الطريق ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه، وتم علاج التقاطعات والاختناقات المُحتملة بتوسعة مدخل المحور على طريق السويس الصحراوى، وتنفيذ كبارى علوية بالتقاطعات مع محورى التسعين الشمالى والجنوبى، وكذلك كوبرى الفريق صفى الدين أبوشناف فى نقطة تقاطع المحور مع طريقى العين السخنة القديم والجديد.