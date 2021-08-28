السجن المشدد لـ7 شباب أقاموا علاقة غير شرعية مع طفلة في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية بالسجن المشدد 3 سنوات بحق 7 شباب متهمين بهتك عرض طفلة عمرها 13 سنة بدائرة مركز المنصورة، مستغلين حداثة سنها، خلال فترة غيابها عن منزلها 5 أيام.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 13296 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 1644 لسنة 2021 کلي جنوب المنصورة.

السجن المشدد 3 سنوات على 7 شباب

وقضت المحكمة حضوريا بالسجن المشدد 3 سنوات على كل من «حلمي ن.»، 19 سنة، و«محمد ع.»، وغيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات على كل من «محمد ز.» و«محمود أ.» و«كريم أ.» و«يوسف أ.» و«محمد إ».

إحالة المتهمين للجنايات

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم خلال الفترة من 16 إلى 20 مايو 2021 بدائرة مركز المنصورة - محافظة الدقهلية، أقاموا علاقة غير شرعية مع المجني عليها «ر. ا.»، 13 سنة، بغير قوة أو تهديد محدثين إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

وبسؤال والد الطفلة، في تحقيقات النيابة العامة، أكد أن ابنته غابت عن مسكنه عدة أيام متتالية، وعلى أثر عودتها أخبرته أنها تقابلت مع المتهمين وأقاموا معها علاقة آثمة برضائها.

تحريات المباحث حول الواقعة

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الطفلة كانت على علاقة مع المتهم الأول، وفي يوم الغياب تواصلت معه وتوجهت إليه، وتقابله مع بالأرض الزراعية، وظلوا عدة ساعات سويا، ومارس الجنس معها برغبتها، وعندما شعرت أنها تأخرت عن العودة إلى المنزل وخشية من تعنيف والدها ووالدتها لها فقررت عدم العودة، وظلت 5 أيام متغيبة قابلت خلالها 7 شباب استغلوا حداث سنها، ومارست الرذيلة معهم برضها، حتى توصلت مباحث مركز المنصورة إلى مكانها.