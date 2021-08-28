إصابة 6 أشخاص في اصطدام سيارة برصيف بـ«صحراوي المنيا»

أصيب، ظهر اليوم السبت، 6 أشخاص نتيجة وقوع حادث مروري على الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا.

ونُقل المصابون إلى مستشفي الشيخ فضل التكاملي ببني مزار، وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغاً بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بالقرب من كمين الشيخ فضل بالطريق الصحراوي الشرقي «القديم» أمام مركز بني مزار شمال المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

ونُقل المصابون إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وحُرر محضر وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

يشار أن مدينة المنيا، شهدت مساء أول أمس الخميس، نشوب حريق بشقة سكنية بشارع الحسيني القبلي بسبب حدوث ماس كهربائي دون خسائر في الأوراح.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بنشوب حريق ضخم بشقة سكنية بشارع الحسيني القبلي بحي وسط المدينة بسبب حدوث ماس كهربائي، وانتقلت سيارات الحماية المدنية، وتمكنت من إخماد الحريق الذي لم يسفر عنه إي إصابات أو خسائر بشرية، قبل امتداده للمنازل والمحلات التجارية المجاوره.

وووجه ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، بعمل كردون بمحيط الحريق، وفصل التيار الكهربائي والمياه والغاز لحين إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة منعا لوقوع أي أضرار للمارة من المواطنين وسكان الحي.