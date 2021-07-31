إصابة 4 أشخاص في اصطدام سيارة بشجرة بسوهاج

أُصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات، إثر اصطدام سيارة ملاكي بشجرة بقرية «الكتكاتة» بدائرة مركز ساقلته شمال شرق محافظة سوهاج، ونُقل المصابون إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وأُخطرت النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغًا باصطدام سيارة بشجرة في قرية «الكتكاتة» بدائرة مركز ساقلتة، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لمكان الحادث، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من الفحص إصابة كل من صلاح أبو الحمد علوان، 35 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وزينب الديب سليم، 31 سنة، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وأشرف أحمد حسين، 55 سنة، بسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد محي عبد الله، 10 سنوات، بسحجات وكدمات بالجسم، ونُقل المصابون إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.