مصرع وإصابة 7 بينهم 4 أطفال في اصطدام سيارة بعمود بالأقصر

لقيت سيدة عجوز مصرعها، فيما أُصيب 6 أشخاص آخرين، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة، أثناء سيرها على الطريق الزراعي الشرقي «القاهرة - أسوان»، أمام قرية «العديسات» بمحافظة الأقصر، نتيجة السرعة الزائدة، التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة، ومن ثم اصطدام السيارة في عمود الإنارة، وعدم قدرة السائق على السيطرة عليها.

تم على الفور نقل المُصابين إلى مستشفى أرمنت المركزي، جنوب غرب محافظة الأقصر، بعضهم في حالة خطرة، بينما جرى نقل جثة المتوفية إلى مشرحة المستشفى، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

إخطار بوقوع حادث تصادم على طريق أسوان الزراعي

تلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر، يُفيد بوقوع حادث تصادم على ريق «أسوان - القاهرة» الزراعي، وتحديدًا أمام قرية «العديسات»، التابعة لدائرة المركز، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بعمود إنارة، أثناء سيرها على الطريق، نتج عنه انقلاب السيارة، وإصابة 6 أشخاص، ومصرع سيدة مُسنة كانت برفقتهم.

أسماء وبيانات المصابين في الحادث

تم الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف من مرفق إسعاف الأقصر، بقيادة الدكتور خالد يوسف، مدير عام المرفق، وتحت إشراف مدير عام إقليم جنوب الصعيد، الدكتور معمر حافظ، لنقل المُصابين إلى مستشفى أرمنت التخصصي، جنوب غرب محافظة الأقصر.

أسفر الحادث عن مصرع سيدة تُدعى «فاتينة ب. ب.»، 66 سنة، وإصابة كل من: «أسماء ع. أ. ح.»، 26 سنة، مُصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس، و«محمد ح. ع.»، 10 سنوات، مُصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس، و«عبد الرحيم ح. ع.»، 10 سنوات، مُصاباً بنزيف من الفم، و«جمال ع. ق.»، 32 سنة، مُصاباً باشتباه كسر في الضلوع، ويعمل مُسعف، كما اُصيبت الطفلتان «ريتاج ج. ع.»، 6 شهور، اشتباه ما بعد ارتجاج، و«الزهراء ج. ع.»، عامين، اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة من قبل مركز شرطة الأقصر، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث، وفي انتظار تقرير الطب الشرعي لاستخراج تصريح دفن جثة السيدة المتوفية نتيجة الحادث.