14 ناديًا يمكنك دفع فاتورة الغاز الطبيعي فيها بالقاهرة والجيزة

تحرص شركة «بتروتريد»، إحدى شركات قطاع البترول العاملة في مجال تحصيل الفواتير الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي، على تقديم أفضل خدمة لعملائها، والوصول إليهم بشكل دائم حتى لا يتم تأخير دفع الفواتير أو تراكمها على المستهلكين، وذلك عبر خطة للتحول الرقمي، ومن جهة اخرى إنشاء فروع لها ببعض الأندية والكومباوندات السكنية والأماكن العامة.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنها تسعى لزيادة استثمار أدوات التحوُّل الرقمي لراحة المواطنين، وهو المشروع الذي اختارت له «بتروتريد» عنوان «بتروتريد الرقمية».

خطة للتحول الرقمي

وقدمت الشركة خطة طموحة لتطبيق التحول الرقمي، لتصل بأدوات الرقمنة والميكنة إلى أكبر عدد من العُملاء خلال السنوات المُقبلة.

وفي إطار خطة عمل الشركة للتيسير على المواطنين، تم إنشاء مراكز خدمة عملاء خارجية مُتكاملة، بالأندية الرياضية والكومباوندات السكنية والشركات والأماكن العامة لخدمة عملاء وجميعها تستخدم ماكينات التحصيل الإلكتروني P.O.S.

وتُقدِّم «بتروتريد» بهذه المراكز خدمات مُتنوعة، ومنها تسجيل القراء للاستهلاك الشهري من الغاز الطبيعي، وسداد الفواتير وحدات العميل بأي مكان في الجمهورية، والاستفسار عن المديونية وتقديم الشكاوى.

وطرحت الشركة خدمة جديدة، وهي عمل مكاتب خدمة عملاء متكاملة في النوادي الرياضية، وهي:

أماكن النوادي المتواجد بها فرع لشركة بتروتريد:

- نادي الزمالك.

– نادي الترسانة.

– نادي اتحاد شباب العاملين.

– نادي النصر الرياضي بمدينة نصر.

– نادي جرين هيلز بالشروق.

– نادي الشروق.

– نادي الزهور مدينة نصر.

– نادي الزهور التجمع الخامس.

– نادي الإعلاميين.

– نادي حلوان.

– نادي العبور.

– نادي 15 مايو.

– نادي رويال.

– نادي الطيران.

وتُذكِّر «بتروتريد» عُملائها الكِرام بأن تسجيل القراءة الشهرية للغاز الطبيعي يبدأ من يوم 1 إلى 15 من كل شهر.

ولفتت الشركة عبر موقع تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي، إلى أنه يتم تحصيل أو دفع قيمة فاتورة استهلاك الغاز منذ يوم 6 من كل شهر وحتى نهايته.