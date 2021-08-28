القبض على المتهمين في واقعة قتل عامل مسجد بالمنوفية

أكد مصدر أمني بمحافظة المنوفية، قبل قليل، إلقاء القبض على اثنين من المتهمين في واقعة قتل عامل مسجد بقرية «عرب الرمل»، التابعة لمركز قويسنا، موضحاً أن مباحث المركز تواصل جهودها للقبض على باقي المتهمين، بعد مشاجرة بينهم وبين المجني عليه، والتعدي عليه حتى لفظ أنفاسه.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجني عليه يُدعى «م. ع.»، يعمل عامل مسجد، ويبلغ من العمر 45 سنة، موضحاً أن الواقعة تعود إلى مشاجرة بين الطرفين، انتهت بقيام المتهمين بإطلاق النيران على المجني عليه، باستخدام «فرد خرطوش»، مما تسبب في وفاته، مشددأً على أن سبب الخلاف هو مشاكل الجيرة.

تشييع جثمان عامل مسجد المنوفية

وشيع المئات من أهالي قرية «عرب الرمل»، التابعة لمركز قويسنا، في محافظة المنوفية، جنازة عامل المسجد إلي مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

وفي وقت سابق، انتقلت مباحث قويسنا إلى مكان الواقعة، فور الإخطار بها، وجري تحرير محضر بالواقعة، وسؤال الشهود والأهالي عن أسباب الوفاة، وجرى تحديد المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد الأهالي بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية بالتدخل لوقف نزيف العنف على جميع أشكاله خاصة فيما يخص مشكلات الجيرة لأنها لا تليق ولا تتناسب مع المجتمع الريفي الأصيل الذي يحافظ على العادت والتقاليد، مطالبين بتكثيف التواجد الأمني داخل القرية لعدم حدوث الجرائم.