قمة بغداد.. الخارجية العراقية توجه الشكر للرئيس الفرنسي: له دور هام

قال الدكتور فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، إن فرنسا كان لها دور مهم وفعال في عقد الاجتماع الأخير في العراق، «شكرًا للرئيس الفرنسي لأنه حضر بنفسه، وكان له دور مع رئيس الوزراء والقادة العراقيين درو في التهيئة لهذا الاجتماع».

فؤاد حسين: لقاءات السعودية الإيرانية مستمرة

وأضاف «حسين»، خلال مؤتمر صحفي له بعد اجتماع «بغداد للتعاون والشراكة»، مذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن اللقاءات السعودية الإيرانية مستمرة وللطرفين رغبة كبيرة في حل المشاكل العالقة بينهما، لافتًا إلى أن البيان الختامي تطرق إلى دعم العراق والانتخابات المقبلة والتحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن اجتماع بغداد سيصبح وسيلة لاجتماعات أخرى متتالية ومستقبلية، إذ قرر القادة الاستمرار في هذا التداول من خلال هذا الإطار، ومن المحتمل أن يتوسع في إطاره ويتغير إيجابيًا، ولكن هذا هو أسلوب العمل المشترك في المنطقة بالمستقبل القريب، موضحًا أن هذا القرار مهم ودليل على أن المرحلة الحالية هي الأولى وسنعبرها إلى مراحل قوية قادمة.

حسين: العراق كان وسيطًا مع دول مختلفة في المنطقة

وأوضح أن العراق كان وسيطًا مع دول مختلفة في المنطقة ونتيجة هذه الوساطة وصلنا إلى تلك المرحلة، مشيرًا إلى أن العراق لعب دورًا دبلوماسيًا في تلك المرحة وبنت علاقات واسعة، قائلا: «في الواقع كان العراق هو الدولة الوحيدة التي لها علاقات إيجابية مع جميع دول الجوار مثل الجوار الجغرافي والتي كان بينهما خلاف»، مؤكدا أنه نتيجة تلك العلاقات الإيجابية مع دول الجوار وأخذ ذمام المبادرة والتفاعل الإيجابي مع الآخرين، استطعنا إقناع الآخرين بعقد الاجتماع في بغداد.