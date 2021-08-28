«التنمية المحلية» للمواطنين: لا رسوم مقابل ركن سياراتكم أمام منازلكم

تواصل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات تفعيل قانون السايس أو تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، وتزامنا مع ذلك يتساءل البعض هل يحق للمواطن ركن سيارته أسفل منزله دون دفع رسوم انتظار؟.

بدوره، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، خلال ختام فعاليات اليوم الثالث والأخير من ورش العمل حول تطبيق قانون السايس: إن المحافظات وعلى رأسها محافظتا القاهرة والجيزة، يجب عليها تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في بعض الأماكن داخل المحافظتين، ورصد كل السلبيات والإيجابيات للتعامل معها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه يتم عقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة للقيادات المحلية بالمحافظات ومديري الشؤون القانونية والإدارات الهندسية ورؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسؤولي التنظيم وبعض العاملين بالمراكز التكنولوجية المكلفين بتطبيق أحكام قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعروف بقانون السايس وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.

رسوم ركن السيارات

وأشار إلى أنه غير صحيح ما يتردد عن إلزام قانون السايس للمواطن بسداد رسوم مقابل ركن السيارة أسفل أو أمام المنزل، لافتا إلى أن أي رسوم انتظار لا تفرض إلا على الساحات والمواقع المخصصة لانتظار السيارات على مستوى كل حي أو مدينة إلا من خلال اللجنة المختصة بالمحافظة، وأماكن الانتظار تُحدَّد بواسطة اللجنة المختصة مع المرور، وبالتالي لا تُفرَض الرسوم بشكل عشوائي، الانتظار التي تحددها اللجان المختصة بكل محافظة بالتنسيق مع إدارات المرور، ومسألة ركن السيارات أمام المنازل لا يفرض عليها رسوم انتظار، وكل ما يثار عن قيمة رسوم الانتظار مجرد اجتهادات، وكلها قيد المراجعة، ولن يترك للأحياء تحديد تلك الرسوم، لأنها من اختصاص اللجنة التي تشكل بكل محافظة.

وأشار إلى قانون تنظيم انتظار المركبات لا يسمح بممارسة مهنة السايس إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة نشاط من خلال اللجنة المختصة فهي تصدر التراخيص وتحدد مواقع الانتظار والشركات المسؤولة عن الساحات وقيمة مقابل الانتظار.

دورات تدريبية للمحافظات

وشهد اليوم مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية ختام فعاليات اليوم الثالث والأخير من ورش العمل حول تطبيق قانون السايس والمخصص لمحافظات البحر الأحمر والأقصر وسوهاج وأسوان وأسيوط والوادي الجديد وقنا، حيث تم تقسيم المحافظات إلى ثلاث مجموعات، حيث تم تخصيص الأربعاء الماضي لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، والمجموعة الثانية يوم الخميس الماضى تم تخصيصه لمحافظات دمياط والدقهلية والسويس والمنيا وجنوب سيناء وشمال سيناء والشرقية وبني سويف والفيوم وبورسعيد والإسماعيلية، والمجموعة الأخيرة اليوم السبت شملت محافظات البحر الأحمر والأقصر وسوهاج وأسوان وأسيوط والوادى الجديد وقنا.