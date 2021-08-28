هل يطبق قانون السايس في «الأرياف والقرى»؟.. مصدر يجيب

مع بدء التطبيق التجريبى لقانون تنظيم انتظار المركبات 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا بـ«قانون السايس»، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن تطبيق القانون فى الأرياف والقرى، حيث قال مصدر بوزارة التنمية المحلية إن قانون السايس الهدف منه ضبط الشارع والقضاء على شكاوى المواطنين من الظاهرة المنتشرة فى بعض الشوارع والميادين بالمدن والأحياء وإزالة أسباب إعاقة حركة المرور، وتخصيص ساحات انتظار محددة لانتظار وركن السيارات مقابل رسم انتظار معين تحدده اللجنة المختصة بالقانون فى كل محافظة، علاوة على استرداد حق الدولة وعدم السماح لاى سايس بمزاولة المهنة دون ترخيص.

وأوضح المصدر فى تصريح لـ«الوطن» أن تطبيق قانون السايس فى المدن والأحياء هو لتنظيم حركة المرور وإزالة الفوضى ببعض الشوارع، بينما فى الأرياف والقرى الأمور طبيعية ولا توجد ظاهرة السايس ولا تكدس مرورى ولا أزمات فى الشوارع بسبب انتظار السيارات، وبالتالى لا ينطبق قانون السايس على القرى.

التطبيق الفعلى للقانون بالمحافظات

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر بدء التطبيق الفعلى بكل المحافظات بعد انتهاء ورش التدريب التى تنظمها وزارة التنمية المحلية لكل القائمين على تنفيذ القانون لمعرفة كل جوانب وتفاصيل القانون وكل خطوات التطبيق على أرض الواقع دون أخطاء أو مشكلات، لافتا إلى أن تجربة التطبيق التجريبى لقانون السايس فى عدد من المناطق والشوارع بمحافظتى القاهرة والجيزة كانت جيدة حيث يتم من خلالها تدارك أى أخطاء والعمل على التصحيح حتى يتم التطبيق بكل المحافظات بشكل صحيح والالتزام بما جاء فى القانون واللائحة التنفيذية دون تجويد.

10 سنوات حق استغلال أماكن الانتظار

وفيما يتعلق بساحات وأماكن الانتظار فى الشوارع، أجاز قانون تنظيم انتظار المركبات للمحافظ طرح حق استغلال أماكن الانتظار فى الشوارع الخاضعة لأحكام القانون بعد تحديدها للشركات أو الأفراد حسب أحكام قانون التعاقدات وذلك لمدة لا تتخطى عشر سنوات.

3 آلاف جنيه رخصة مزاولة مهنة سايس

ولفت القانون إلى أن رسوم استخراج رخصة مزاولة مهنة سايس لا تتخطى 3 آلاف جنيه حسب موقع الانتظار ومساحته، مع فتح باب التقديم للراغبين فى الحصول على رخصة سايس وفق الاشتراطات التى أقرها قانون انتظار السيارات بالشوارع، مع وضع كراسة شروط لأى جهة أو شركة ترغب فى تشغيل ساحة انتظار، حيث أن مسألة تحديد ساحات الانتظار والتعريفة المقررة يتم بواسطة لجنة مختصة بكل المحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور.