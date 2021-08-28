رخا حسن: القيادة العراقية نجحت في القضاء على داعش وضبط الحدود

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية سابقًا، إن القمة العراقية الأخيرة جاءت في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للعراق، بعدما نجحت العراق في إنجاز عددًا من القضايا الهامة منها دحر تدخل تنظيم داعش الإرهابي هناك، والقضاء على بقاياه داخليًا.

رخا أحمد: الحكومة العراقية الحالية وضعت وقتًا محددًا لإجراء انتخابات

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن بقايا أعضاء داعش هناك باتوا ضعاف ولا يستطعوا مقاومة القوات العراقية الموجودة على الأرض، وكذا نجحت الدولة العراقية في ضبط الحدود، ووضع توقيت لإجراء الانتخابات.

«حسن»: القمة الأخيرة رسالة لمساندة العراق للخروج من مشكلاته

ولفت إلى أن القمة أجريت من خلال حضور عدد من ملوك ورؤساء دول الجوار، والدول الصديقة للعراق، وهو ما أظهر للشعب العراقي والفصائل العراقية المختلفة بأن هناك رسالة من كافة دول العالم بدعم ومساندة العراق من أجل خروجه من مشكلاته والصراعات الطائفية الموجودة فيه، والبدء في البناء وإعادة الأعمار.

رسالة مؤتمر اليوم بقمة بغداد

وأوضح أن مؤتمراليوم، وجه رسالة لدول الخارج بأن العراق لم تعد دولة غير آمنة، مشيرًا إلى أن القمة ودعت رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية، والذين أكدوا خلال القمة ضرورة عقد انتخابات لكي يجرى اختيار حكومة بطريقة ديمقراطية، و الانتقال للمرحلة التالية الخاصة بالبناء وإعادة الأعمار.

وأكد أن العراق له علاقات قوية بإيران من ناحية الطوائف المشتركه بين البلدين، وكذا تزويد العراق بالمواد الغذائية والسلع، أما وبالنسبة لتركيا، فهناك علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين، وجاء الاجتماع كبداية للعلاقات بين العراق وتركيا ولحل مشاكل المياه، بعدما انخفض معدل نهري دجلة والفرات بنسبة 50%، وهي إحدى المشكلات المشتركة التي بحاجة للحوار بين البلدين.

وتابع: «مصر بتقف بجوار العراق وتدعمه في مختلف المجالات، كما وأن الموقف السياسي المصري يرفض أي تدخل وبدون شروط في العراق، وذلك لأن العراق لديها مشكلة في التكوين السكاني بها، وما أحدثه التدخل الأمريكي في العراق من تباعد بين الطوائف العراقية ما أدى لصراعات داخلية كبرى، وتدخل عدد كبير من الميليشيات المسلحة بالشأن العراقي الداخلي».