انفراد.. الطب الشرعي: المتهمة بقتل فتاة المول بالبحيرة حاولت نزع الكاميرات فصعقتها الكهرباء (مستند)

شملت أوراق قضية مقتل نجلاء فتاة المول بالبحيرة، على يد صديقتها نورهان جميل سعد، وشريكيها محمد عشماوي ومصطفى خميس، يوم 3 أغسطس الجاري، تقرير الطب الشرعي الخاص بالكشف الطبي على المتهمة نورهان جميل والمتهم محمد عشماوي، لبيان ما بهما من إصابات وبيان سبب وكيفية حدوثها وعما إذا كانت تتوافق مع روايتهما الواردة بتحقيقات النيابة العامة.

ووقَّع الطبيب الشرعي، الكشف الطبي على المتهمين يوم 8 أغسطس الجاري، بناء على أمر النيابة العامة التي أرسلت مذكرة تكميلية للطب الشرعي، ثابت بها أقوال «نورهان وعشماوي» حول الإصابات التي شوهدت على جسديهما أثناء التحقيق معهما، حيث أقرا بحدوث الإصابات في جسديهما أثناء ارتكاب الجريمة.

المتهم محمد عشماوي

وأثبت الطبيب ما يلي: (تم أخذ بصمات المذكور على سبيل الاستدلال، ويقرر أن عمره حوالي 19 سنة، وشوهدت به سحجات خدشية مزالة القشرة حديثة، بأطوال تتراوح ما بين 1سم، 3 سم تقع ثلاثة منها بأسفل يمين العنق، وواحدة بأعلى يمين الصدر، أسفل الترقوة اليمنى مباشرة وأخرى مستعرضة بطول حوالي 2سم تقع بوسط ظهر اليد اليمنى _ متخلفة عن أظافر نجلاء فتاة المول أثناء مقاومتها له_ حسبما تقرر).

المتهمة نورهان جميل سعد

وأثبت التقرير أنه تم أخذ بصمات المذكورة على سبيل الاستدلال، وتقرر أن عمرها حوالي 23 سنة، وشوهدت بها أثرة التئام سطحية داكنة اللون غير منتظمة الشكل بأبعاد حوالي 1 ميلل × 2 ميلل تقع بأنملة الإصبع الخنصر باليد اليمنى لأنسبة طرف ظفر الإصبع مباشرة - صعق كهربي بأسلاك الكاميرات أثناء محاولة نزعها- حسبما تقرر.

وتابع: كما شوهدت أثرتان رفيعتان لسحجتين خدشيتين عليهما نشور جافة رفيعة للغاية أحدهما رأسي الوضع بطول حوالي 1.5سم يقع بظهر السلامية العليا للإصبع الوسطى باليد اليسرى والآخر مستعرض الوضع بطول حوالي 1سم يقع بأنسبة المفصل السلامى العلوي لنفس الإصبع _ سحجات من أظافر المجني عليها أثناء مقاومتها لها_ حسبما تقرر.

الرأي

وأشار الطبيب الشرعي في ختام تقريره إلى أن السحجات الموصوفة بجسم المتهم محمد عشماوي خدشية ظفرية من المحتمل حصولها من المجني عليها أثناء مقاومتها له وفق روايته الواردة بمذكرة النيابة، وفي وقت معاصر لتاريخ الواقعة، وتُشفى دون إحداث عاهة مستديمة.

وواصل قائلًا: إصابة الإصبع البنصر الأيمن بيد المتهمة نورهان جميل، جائزة الحصول من الصعق الكهربائي وفق روايتها، وإصابتاها بالإصبع الوسطى باليد اليسرى جائزتا الحصول من أظافر المجني عليها أثناء مقاومتها قررته بمذكرة النيابة العامة وفي وقت معاصر لتاريخ الواقعة.