النيابة العامة تجري معاينة تصويرية لمكان حريق عقار المريوطية

في الساعات الأولى من صباح اليوم اندلع حريق هائل بأحد العقارات المتواجدة بالقرب من الطريق الدائري بالمريوطية بمحافظة الجيزة، حيث نشب أولًا في سيارة ربع نقل وامتدت النيران لتأتي على المخلفات والقمامة إلى أن وصلت للعقار.

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وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة لإجراء معانية تصويرية لمكان حريق عقار المريطوية، حيث أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وتحفظت على السيارة التي تسببت في اشتعال النيران.

حريق عقار المريوطية

وتبين من الفحص المبدئي أن ماسا كهربائيا وقع داخل السيارة أثناء وقوفها أمام العقار تسبب في اشتعالها، وامتدت ألسنة اللهب للعقار، حيث أكلت أجزاء من وجهة العقار وبعض محتويات الشقق.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وبدأت في استجواب عدد من شهود العيان.

4 سيارات إطفاء وكردون أمني

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بنشوب حريق هائل في أحد العقارات المجاورة للطريق الدائري بالقرب من المريوطية، حيث ارتفعت النيران حتى الطابق الرابع بجدار العقار، الذي كانت تقف السيارة أمامه.

وعلى الفور جرى الدفع بأربع سيارات إطفاء، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وجرى فرض كردون أمني، لمحاصرة النيران وإخمادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقار فيصل المنهار

وقد شهد شهر فبراير الماضي، اندلاع حؤيث في عقار فيصل المنهار، والمكون من 14 طابقا، والذي جرى تشييده دون ترخيص على مساحة نحو ألف متر مربع والذي يضن 108 شقق.

ونشب الحريق آنذاك في البدروم والطابق الأرضي وهما عبارة عن مصنع أحذية ومخازن مملوكة لصاحب العقار الذي تم إلقاء القبض عليه، بعد أن بينت التحريات الأولية أن السبب يرجع لماس كهربائي في المخازن، امتد للطابقين الأول والثاني.