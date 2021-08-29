التنمية المحلية: إجراء قانوني ضد أي موظف يتخلف عن أخذ لقاح كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة وفرت لقاح كورونا لجميع العاملين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة لها من مركز سقارة للتدريب وجهاز التفتيش بحيث يتم تطعيم جميع العاملين بديوان عام الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا لـ «الوطن»، أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يتابع تلقى الموظفين التطعيم، وحريص على الانتهاء من أعمال التطعيم لكل العاملين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن معظم موظفي الوزارة حصلوا على اللقاح خلال الأيام الماضية، وجار استكمال الباقى لتحصينهم ضد الفيروس.

تحفيز العاملين لأخذ اللقاح

وأضاف «قاسم»، أن الوزارة تحفز العاملين بتوفير اللقاح داخل الوزارة، وأمام الجميع فرصة لأخذ اللقاح دون عناء أو مشقة حماية لهم ولأسرهم، وبعد انتهاء مدة الحصول على اللقاح أى عامل بالوزارة يتخلف عن التطعيم سيكون له فترة سماح لأخذ اللقاح وبعدها سيطبق عليه القانون، ويمنع من دخول الوزارة، وبالتالى يكون متغيبا عن العمل، لافتا إلى أن الوزارة تهدف لتحقيق الصالح العام والدورة تبذل قصارى جهدها لتحصين أبنائها، والوزارة من جانبها لاتتوقف عن اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من كورونا.

كل الوزارات ودواوين المحافظات تتلقى اللقاح

وأشار إلى أن كل الوزارات بدأت فى تلقى لقاح كورونا وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسى، وأيضا وزارة التنمية المحلية ودواوين المحافظات وذلك فى إطار جهود الحكومة الحالية لسرعة الانتهاء من تلقى جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا.

وأكد أن كل العاملين بديوان وزارة التنمية المحلية، لهم حق الحصول على اللقاح من جانب لجنة الصحة الموجودة حاليا بمقر الوزارة، ويتم التنسيق المستمر مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم جميع العاملين لضمان توفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.