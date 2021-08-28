تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات، والمعاهد العليا، الحكومية والخاصة، استعداداتها لتنسيق الجامعات 2021، التي من بينها الاستعداد لتنسيق الدبلومات الفنية 2021، المقرر أن ينطلق بعد المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، ويبحث الآلاف من طلاب الدبلومات الفنية عن الكيات التي تقبل من دبلوم سياحة وفنادق 2021، للتقدم إليها فور فتح التنسيق لهم، وذلك للطلاب الذين حققوا شرط المجلس الأعلى للجامعات الحكومية للالتحاق بالجامعات الحكومية.

%10 لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصصت نسبة لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات، التي تم تحديدها بنسبة 10% من إجمالي مقاعد الكليات لطلاب الدبلومات الفنية سواء بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، التي منها الكليات التي تقبل من دبلوم سياحة وفنادق 2021، فضلًا عن إتاحة المعاهد التي تناسب تخصصاتهم المختلفة التي تتماشى مع خريجي مدارس دبلومات السياحة والفنادق.

كليات ومعاهد تقبل طلاب دبلوم سياحة وفنادق 2021

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية المعاهد والكيات التي تقبل من دبلوم سياحة وفنادق 2021، وهي كالآتي:

* كلية السياحة و الفنادق جامعة حلوان

* كلية السياحة و الفنادق جامعة المنيا

* كلية السياحة و الفنادق جامعة المنصورة

* كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر

* كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم

* كلية السياحة والفنادق جامعة السادات

* كلية السياحة والفنادق جامعة مطروح

* كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية

* معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

* المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

* المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.* المعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية

* معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر.

* المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ 6 أكتوبر.

* المعهد العالي للسياحة والفنادق بمنطقة كينج مريوط.

* المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالإسكندرية

* المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر «إيجوث».

* المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية «إيجوث».

* المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بمنطقة أبو قير.

* المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

* المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

* المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية «إيجوث».