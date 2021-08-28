أمازون تطلب تعيين مصريين.. وظائف بدوام كامل

بدأت شركة أمازون العالمية في طرح عشرات الوظائف في مصر عبر موقعها خلال الفترة الماضية والتي تتطلب من المتقدمين إعداد سيرة ذاتية بشكل محترف، يمكن الضغط هنا للتقديم.

تدور معظم الوظائف المطروحة في مجالات الإشراف اللوجستي ومشرفي صيانة ومرافق والبيع والحسابات ومهندسي تطوير برمجيات وهؤلاء قد ينتقلون للعمل في الاتحاد الأوروبي بحسب الموقع.

90 وظيفة دوام كامل

في معظم الوظائف أعلنت أمازون أنها تفضل متحدثي اللغة الإنجليزية وأصحاب الخبرات وفي هذه المجالات كما تفضل خريجي الكليات المتخصصة في الوظائف المطروحة.

في القاهرة هناك 83 وظيفة مطروحة في أمازون، وفي الإسكندرية 3 وظائف، وفي طنطا وظيفة واحدة، مشيرة إلى أن مجموع الوظائف الحالية 90 بدوام كامل و4 وظائف موسمية.

وذكرت أمازون أن هناك وظائف أيضا مطروحة في الصعيد والتي يتوقع أنها ستجذب العديد من وظائف هذه الشركة العملاقة في الفترة المقبلة.

أمازون مصر

وكانت أمازون اتخذت خطوة لتعزيز وضع التجارة الإلكترونية في السوق المصرية، إذ أعلنت هذا العام عزمها إطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني (Amazon.eg) خلال الأسابيع المقبلة وهو الأمر الذي ينعكس على الشركات والبائعين المحليين في مصر ويجذب المئات من الوظائف وخدمة العملاء، وبدأت الشركة بالفعل تدريجيا في التوظيف وتلقي طلبات الالتحاق بها من خلال كم الوظائف المطروح.

وفتحت الشركة العالمية بالفعل خلال الفترة الماضية، الباب أمام البائعين للتسجيل من خلال الأداة المخصصة لإدارة أعمال البائعين (Seller Central Amazon).

ولم تذكر الشبكة حتى الآن رواتب العاملين بها في إعلاناتها عبر موقعها حالياً، لكن يتوقع أن يكون ذلك خلال المقابلات الشخصية وفحص ملفات السيرة الذاتية ومعرفة خبرات المتقدمين.

وسمحت «أمازون» لشركاء البيع المسجلين مسبقًا على «سوق دوت كوم»، بالاستفادة من البيع من خلال شركة أمازون على اعتبار أن شركة سوق دوت كوم مملوكة لأمازون.