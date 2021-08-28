سعد الصغير يهدي زوجته 3 أطقم ألماظ في عيد ميلادها: كانت مفاجأة

احتفلت برلنتي عامر، زوجة سعد الصغير، مساء أمس، بعيد ميلادها، في أحد الأماكن بالقاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء، وخصت «الوطن» بالهدية التي قدمها لها زوجها، وهي عبارة عن 3 أطقم من الألماظ، وطاقم ذهب.

أغاني عيد ميلاد زوجة سعد الصغير

وخلال حفل عيد الميلاد، رقص سعد وبرلنتي سويا على أنغام الأغاني الشعبية، بالإضافة إلى أغاني عمرو دياب وغيرها من الأغاني.

وقالت برلنتي عامر، لـ«الوطن» إنها سعيدة للغاية بمفاجأة زوجها لها وهديته لها، «كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي».

وأضافت برلنتي عامر، زوجة سعد الصغير، أنها سعيدة أن سعد في حياتها، وتتمنى من الله أن يديمه دائما، وقالت إنه «أحن وأطيب قلب تعاملت معه وأنه دائما يحتويها في كل شئ».

سعد الصغير والأطفال

وكان سعد الصغير تصدر التريند مؤخرا بعدما رأى طفلين مشردين في شوارع الإسكندرية، وطالب المختصين بمساعدتهما وقام باصطحابهما إلى منزله.

وبعدها وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، فريق «أطفال وكبار بلا مأوى» بالتواصل مع المطرب، لإنقاذ الطفلين، وبعدها بالفعل توصل الفريق إلى سعد وأخذ منه الطفلين وتم إيداعهما بدار رعاية خاص لكي يتم رعايتهما.

وكان سعد الصغير تلقى لقاح كورونا الأسبوع الماضي، بمركز تطعيم المسافرين في الشرقية.

وعلى المستوى الفني، روج سعد الصغير مؤخرا لأغنيته الجديدة بتقديم «كارت شحن» لمتابعين صفحته على يوتيوب، بشرط كتابة «تعليق ولايك» على الفيديو بالموقع، وحملت آخر أغانيه اسم «أنا العريس».

والأغنية من كلمات أحمد غريب، وألحان زيزو فاروق وعصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق، وحققت نسبة مشاهدة عالية على «يوتيوب» وصلت إلى 700 ألف مشاهدة.

وقالت كلمات الأغنية «أنا العريس بيس بيس.. كله يهيص.. أمي فين.. خالتي فين.. ستي فين.. أختي فين.. بحبك يا حماتي بحبك يا حمايا».