إيداع طفلين دار رعاية وتقديم الدعم النفسي لهما.. عثر عليهما سعد الصغير

كشف حازم الملاح، المسؤول الإعلامي عن برنامج «كبار وأطفال بلا مأوى» بوزارة التضامن الاجتماعي، مصير الطفلين اللذين عثر عليهما الفنان الشعبي، سعد الصغير، موضحا أن المطرب سعد الصغير عثر على الطفلين بأحد شوارع الإسكندرية، ونشر حالتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وناشد الجهات المعنية بأهمية التدخل لإنقاذهما.

توجيه الطفلين لإحدى المستشفيات لفحصهما

وأضاف «الملاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلامية سناء منصور، والإعلامية سالي شاهين، على شاشة «دي إم سي»، أنه تم التواصل مع سعد الصغير بعد نشره الواقعة مباشرة، فضلًا عن توجه فريق من أسرة البرنامج لمنزله من أجل التعامل مع الطفلين، مؤكدًا أنه تم توجيه الطفلين لإحدى المستشفيات من أجل فحصهما.

نحاول التواصل مع الأسرة لمعرفة سبب نزول الطفلين للشارع

وأردف المسؤول الإعلامي عن برنامج «كبار وأطفال بلا مأوى» بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم عمل جلسة دعم نفسي للطفلين، وإيداعهما دار رعاية بمحافظة الجيزة، فضلًا عن أن هناك زيارات سيقوم بها فريق إدارة الحالة للطفلين، للتواصل مع الأسرة لمعرفة سبب نزولهما للشوارع.

والدا الطفلان منفصلان وتزوجا ويرفضان أخذ أبنائهما

وأشار إلى أن الطفلين والداهما منفصلان وتزوجا ويرفضان أخذ أبنائهما، منوهًا بأن قانون العقوبات به مواد خاصة بمعاقبة الأب المهمل، مشيرًا إلى أن بعض الآباء يقوموا بتسليم أبنائهم للبرنامج، لكونه لا يستطيع الإنفاق عليهما، أو لكون زوجته غير موجودة ولا يستطيع رعايتهم، ويتم إيداعهما دور الرعاية.

تطوير 6 مؤسسات للرعاية بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»

وأكد أنه تم تطوير 6 مؤسسات للرعاية بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، في القاهرة والجيزة والمنيا والإسكندرية والشرقية، وهي أصبحت بيوتا آمنة تجذب الأطفال للتعليم الأساسي وتنمية مهاراتهم، منوهًا بأن هناك خط ساخن برقم 16439 للإبلاغ عن أي طفل متواجد في الشارع، وهناك 17 وحدة متنقلة تعمل في الشارع يوميًا.