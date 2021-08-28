نجاة طارق علام وزوجته من حادث سير بطريق وادي النطرون

أعلن الإعلامي طارق علام تعرضه لحادث سير هو وزوجته الإعلامية دينا رامز، أثناء سيره على طريق وادي النطرون، ونشر «علام» صورة لإطار السيارة وهو منفجر.

الإعلامي: ربنا كتب لي النجاة بفضل دعواتكم

وكتب طارق علام عبر حسابه على «فيسبوك»: «الحمد لله بفضل دعواتكم ربنا كتب لنا النجاة بعد انفجار إطار السيارة وثواني صعبة ولكن الله خير حافظ وجت سليمة ربنا يحفظكم ويسعدكم».

وكان طارق علام عاد في رمضان الماضي ببرنامج «كلام من دهب» على قناة المحور، ولقى إشادات كبيرة من قبل المشاهدين.