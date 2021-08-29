إيهاب توفيق بعد طرح «طلقة»: «الموسيقى شبيهة بالمهرجانات.. لازم التنوع»

أعرب الفنان إيهاب توفيق عن سعادته البالغة لردود الفعل الإيجابية حول أغنيته الجديدة «طلقة» التي طرحها منذ ساعات، متمنيًا أن تسير باقي الأراء على نفس النهج.

وقال إيهاب توفيق لـ«الوطن»، إنه سيقوم من فترة إلى الأخرى بوضع جدول لطرح به الأغاني، ليكون متواجدًا مع جمهوره باستمرار، بالإضافة إلى تنويع الأغاني.

وأضاف «توفيق» أن أغنيته الجديدة «طلقة» تجمع موسيقى جديدة مائلة إلى الشعبي الأشبه بموسيقى المهرجان، والأغنية من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان تيام علي، وتوزيع محمد شفيق.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية: «عوجانه لما بيتكلم و يبصلى و بايده بيسلم، يخطف قلبى بنظرة، معلم أوى في التثبيت، يا سيدى ع الشعر أما يهفهف، أنا قلبي بيرقص و يرفرف، جماله ده إزاي أنا نفسي أعرف عقلي هايشيط، طلقة يا ابا طلقة طلقة الجمال ده يا ابا طلقة طلقة كل مرة شوفته فيها سرقة قلت يخرب بيت دى طلة طلقة».

أغاني جيل التسعينات

وكانت آخر أغاني إيهاب توفيق «زحمة الأيام» الذي غناها مع مصطفى قمر وهشام عباس وحميد الشاعري، وحققت نجاحًا كبيرًا وبعدها ظهر الرباعي مجددًا في حفل زفاف إياد نجل مصطفى قمر، وغنى كل منهم أغانيه مع الآخر.

وكان إيهاب توفيق أحيا الكثير من الحفلات في الساحل الشمالي خلال الصيف الحالي، كما افتتح مطعم خاص به غنى خلاله، كما استقبل المطعم عددًا من المطربين وقاموا بالغناء أيضًا ومنهم مصطفى قمر الصديق المقرب لـ إيهاب توفيق.

وعن الحفلات القادمة، يقدم إيهاب توفيق أكثر من حفل في القاهرة، وذلك بعد انتهاء موسم حفلات الساحل الشمالي والتي استمرت ما يقارب من الثلاثة أشهر.