قبل بداية التداولات.. ما توقعات المحللين لأداء البورصة اليوم؟

تعاود البورصة التداولات اليوم الأحد، خلال أولى جلسات الأسبوع بعد العطلة الأسبوعية للسوق، وترصد «الوطن»، في هذا التقرير توقعات المحللين لجلسة اليوم، بعد أن أنهت الأسبوع الماضي على تباين.

جني أرباح

وتتوقع حنان رمسيس، محلل مالي بشركة الحرية لتداول الأورواق المالية، ظهور عمليات جني أرباح لحظية على المؤشرات الفرعية بسبب ارتفاع المؤشر «إيجي اكس 70» لمستويات قياسية وصلت به إلى 3000 نقطة، وارتفعت أسعار الأسهم المتضمنة لهذا المؤشر بنسب تعدت 200%.

وتابعت، أن السيولة المرتفعة التي تضخ من جانب الأفراد ستعزز عودة ارتفاع المؤشر «إيجي اكس70» خلال جلسات الأسبوع.

المؤشر الرئيسي

وأشارت «رمسيس»، إلى أن الفرصة الأكبر أمام المؤشر الرئيسي إيجي اكس30 وتحركات المؤسسات رغم أنها ضعيفة، إلا أنها ستعزز من تحركاته، ومع تطبيق نسبة 20% بداية من أول سبتمبر، فسيكون للسوق وضع آخر وللمؤشرات استجابة أخرى.

وبناء على تحركات القطاعات وخاصة قطاع العقارات، من الممكن أن تعاود المؤشرات التواجد بالكامل في المنطقة الخضراء بداية من جلسة الاثنين القادم.

المؤشر الرئيسي يستهدف 11200نقطة

من جانبه، قال حسام عيد، محلل مالي بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي يستهدف اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 11200 نقطة، مشيراً إلى أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة للأسهم القيادية عند مستوى المقاومة قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي 11000نقطة.

ويتوقع «عيد»، في حالة استمرار عمليات جني الأرباح، يستهدف المؤشر إيجي اكس70، مستوى الدعم 2910 ثم 2830، وفي حالة انتهاء عمليات التصحيح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، يستهدف المؤشر السبعيني اختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3010 وتحقيق مستوى قياسي جديد.

تباين خلال الجلسة الماضية

وكانت مؤشرات البورصة قد أنهت تعاملات جلسة الخميس الماضي على تباين، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» وحيدا، بنسبة 0.55%، واغلق عند 11125.55 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.3%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2952.72 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 0.58%، لينهي التعاملات عند مستوى 3954.9 نقطة.

وتراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.10%، مغلقا الجلسة عند 2471.49 نقطة.