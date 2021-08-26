مؤشرات البورصة تغلق على تباين.. و«الثلاثيني» يرتفع للجلسة الرابعة

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع على تباين، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» وحيدا، بنسبة 0.55%، ليواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، ويغلق عند 11125.55 نقطة، مقارنة مع إغلاق جلسة أمس، عند 11066.31 نقطة.

هبوط للمؤشرات

هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.3%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2952.72 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 0.58%، لينهي التعاملات عند مستوى 3954.9 نقطة.

كما هبط المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.10%، مغلقا الجلسة عند 2471.49 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 2.3 مليار جنيه، من خلال التداول على 747.539 مليون سهم، من خلال تنفيذ 70.113 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة التداول على 196 سهما، حيث ارتفع 62 سهما، فيما انخفض 104 أخرى، واستقر 30 سهما دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

تصدر سهم «الشمس للإسكان والتعمير» الارتفاعات بنسبة 9.4%، ليبلغ مستوى 17.17 جنيه، تلاه سهم «المصريين للإسكان والتنمية والتعمير» بنسبة 8.9% عند سعر 0.63 جنيه، وحلّ بالمركز الثالث سهم «مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو» مرتفعًا بنحو 8.8%، بالغًا مستوى 82.18 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا

وجاء سهم «أميرالد للاستثمار العقاري» الأكثر انخفاضا، بنسبة 7.42% ليتراجع عند سعر 5.99 جنيه، تلاه سهم «العربية لاستصلاح الأراضي» بنسبة 7.10% عند مستوى 28.64 جنيه، وحلّ ثالثا سهم «مطاحن ومخابز شمال القاهرة» بنسبة 6.97% متراجعًا عند مستوى 30.69 جنيها.

رأس المال السوقي

فيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 62 مليون جنيه للعرب، و32.76 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 94.7 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 732.749 مليار جنيه، بمكاسب 1.299 مليار جنيه.