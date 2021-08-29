طارق علام لـ «الوطن» بعد الحادث: الحمد لله عدت على خير

طمأن الاعلامي طارق علام جمهوره بعد تعرضه لحادث سير على طريق النطرون، رفقة زوجته الإعلامية دينا رامز.

وقال طارق علام لـ «الوطن»: «الحمدلله قدر ولطف، الموضوع عدى على خير دون أي خسائر أو إصابات، وبشكر كل من اهتم وحرص على الاطمئنان علي وعلى أسرتي بعد إعلاني عن الحادث، اغمرتوني بمحبتكم».

وأعلن الإعلامي طارق علام منذ ساعات قليلة، تعرضه لحادث سير هو وزوجته الإعلامية دينا رامز، أثناء سيره على طريق وادي النطرون.

ونشر «علام» صورة لإطار السيارة وهو منفجر،عبر حسابه على «فيسبوك»

وعلق قائلا: «الحمد لله بفضل دعواتكم ربنا كتب لنا النجاة بعد انفجار إطار السيارة وثواني صعبة ولكن الله خير حافظ وجت سليمة ربنا يحفظكم ويسعدكم».

وعاد علام ببرنامج «كلام من دهب» خلال شهر رمضان الماضي 2021 بشكل جديد مع استبدال الجنيه الذهب كجائزة بمبلغ 100 ألف جنيه. وكان قدم نفس البرنامج على مدى قرابة 8 سنوات متصلة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي حتى توقفه عام 2004،