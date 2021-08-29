مقتل 3 فلسطينيين في عمليات متفرفة داخل مناطق عرب 48

لقي 3 فلسطينيين مصرعهم، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في عمليات قتل متفرقة داخل مناطق الـ 48، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

ويمثل فلسطينيو الداخل أو عرب 48، نسبة 20% من عدد سكان إسرائيل، باتوا مواطنين إسرائيليين منذ عام 1948، لكنهم لا يزالون يتعرضون للتمييز، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن شابا يدعى «عبد قرمطة» من جلجولية في المثلث الجنوبي «منطقة جغرافي تضم العديد من المدن والقرى الفلسطينية التي بقي أهلها فيها ولم يهجروها عام 1948» لقى مصرعه، أمس السبت، بإطلاق نار استهدفه في مدينة «كفر قاسم».

وأمس السبت، تم الإعلان عن مقتل الشاب انس الوحواح «18 عاما» في أحد أحياء اللد حيث يعتقد بأن الجريمة جاءت على خلفية ثأر عائلي قديم، وفي جريمة ثالثة، قتل الشاب إبراهيم ناصر أبو عمرة «30 عاما» من تل السبع في النقب، جراء إطلاق النيران عليه قرب منزله.

وأشارت الإحصائيات الرسمية، إلى مقتل 76 فلسطينيا من الداخل منذ بداية العام الجاري 2021 في أحداث عنف، ومن بين الضحايا 11 امرأة ، و40 شابا حتى سن الـ30 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة «صفا» الفلسطينية.

مقتل فلسطيني جراء سقوط جدار عليه خلال أعمال هدم منزل

وفي سياق آخر، لقى فتى فلسطيني يدعى علي برقان «17 عاما»، مصرعه جراء سقوط جدار عليه خلال أعمال هدم منزل بعد تلقي جيرانه أصحاب المنزل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر هدم بحجة البناء غير المرخص، أو دفع غرامة مالية كبيرة في حي المروحة في بيت حنينا بالقدس.

وخلال العمل على هدم البيت انهار جدار على «برقان»، ما أسفر عن مصرعه.

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام قرية غربي بيت لحم

وفي بيت لحم، أصيب، شاب فلسطيني، أمس السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قرية حوسان، غربي المدينة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المطينة، واندلعت على إثرها مواجهات في المكان.

وأطلق جنود الاحتلال، خلال المواجهات، الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة الشاب الفلسطيني، بعيار ناري في الفخذ، ونقل الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.