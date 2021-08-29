بعد «هوت شورت» هيفاء وهبي.. 4 ملابس ممنوع ظهورها على شاشة التليفزيون

أثار ظهور هيفاء وهبي على شاشة التليفزيون المصري، وهي ترتدي بنطالًا بدلًا من «الهوت شورت» الذي ظهرت به في حفلتها بالساحل الشمالي، مسألة ضوابط الظهور الإعلامي سواء للمذيعين أو الضيوف، فقد شهدت السنوات القليلة الماضية صدور قرارات وضوابط تنظيمية لهذا الظهور، فضلًا عن توقيع عقوبات على الوسيلة الإعلامية إذا خالفت ميثاق الشرف الإعلامي، وإحالة عضو نقابة الصحفيين أو الإعلاميين للتحقيق بنقابته المختصة.

هيفاء وهبي

وكانت إحدى المذيعات ببرنامج «صباح الخير يامصر» الذي يبثه التليفزيون المصري قد أجرت حوارًا مسجلًا مع المغنية اللبنانية هيفاء وهبي على هامش حفلها الذي أقامته يوم الخميس الماضي بالساحل الشمالي، وفي أثناء التسجيل لم تظهر هيفاء وهبي بـ«هوت شورت» الذي كانت ترتديه في الحفل، حيث ارتدت بنطلوناً لأنَّه ممنوع أن تطل على المشاهدين بالتليفزيون المصري مرتدية «هوت شورت»، بحسب ضوابط الهيئة الوطنية للإعلام.

ضوابط الظهور الإعلامي

ورغم عدم وجود قرارات قاطعة بشأن ضوابط الظهور الإعلامي، إلا أنَّ هناك تعليمات وضوابط صدرت من مختلف الهيئات الإعلامية بضرورة الظهور اللائق للإعلامي أو المذيع ومقدم البرنامج والضيوف، وتناولت حظر الظهور بالملابس المهترئة مثل «الجينز المقطع» أو«الملابس الشفافة» أو غيرها من الملابس غير اللائقة، كما تصدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعدد من الإعلانات التي تتناول الملابس الداخلية.

ويأتي قرار مخرج التليفزيون المصري بإجبار هيفاء وهبي بارتداء «بنطلون» بدلًا من «هوت شورت» على خلفية قرار أصدره رؤساء القطاعات المرئية بالهيئة الوطنية للإعلام، في يوليو من العام 2017، تضمن عدم ظهور أي مذيعة بـ«تي شيرت» أو «بلوزات شفافة»، وعدم ارتداء أي ملابس «مكشوفة أو ممزقة» أو «نصف كم قصير» في البرامج، إضافة إلى منع «الجينزات الممزقة»، والالتزام بالملابس الكلاسيكية.

وتضمن القرار تعليمات لإدارة المتابعة التليفزيونية في القطاعات المرئية كافة، بملاحظة المظهر العام للمذيعات والذي أكّد عليه رؤساء القطاعات أكثر من مرة سابقا، لأنها أصبحت من ضوابط العمل الإعلامي داخل الهيئة.

السوشيال ميديا

كما تمّ الكشف عن دراسة قرار بمنع مذيعات الإذاعة والتلفيزيون من نشر صور خاصة بهنّ على مواقع التواصل الإجتماعي في أثناء ارتداء ملابس البحر العارية لاسيما المايوه.

«دودي شو»

ويعد أول تطبيق لقرارات الهيئة الوطنية للإعلام القرار الذي أصدَرته نقابة الإعلاميين في أغسطس من عام 2017 بوقف مذيعة تدعى «دعاء صالح» مقدمة برنامج «دودي شو»، لمدة 3 أشهر، لاتهامها بالظهور بملابس غير لائقة خلال تقديم البرنامج في حلقة بعنوان «اشتري راجل».

كما اعتبرت نقابة الإعلاميين الحلقة أنَّها تضمنت تجاوزاً اخلاقياً ومهنياً في الترويج لمثل هذه الأفكار غير الأخلاقية والغريبة عن مجتمعنا والتي تهدم وتُحطم كيان الأسرة المصرية،

إعلانات الملابس الداخلية

وتصدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعدد من الإعلانات التي تضمنت إعلانات الملابس الداخلية وقررت وقف بثها لتعارضها مع أخلاقيات المجتمع وآدابه، خاصة إعلان شركة «قطونيل».

وفي ذات الأثناء، أعلن الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، طرح فكرة استطلاع للرأي في أوساط الصحفيين حول المظهر اللائق للصحفي، مؤكدا رفضه التام لارتداء الصحفي لـ«الجينز المقطع»، واصفًا إياه بـ«غير المقبول»، مؤكّدًا أنَّ ارتداء الصحفي أو الإعلامي لمثل هذه الملابس يعد خروجًا عن أصول المهنة، كما طالب الصحفيين بضرورة ارتداء الملابس الرسمية خلال مقابلات الوزراء وكذلك المصادر رفيعة المستوى، وذلك من أجل تحسين مظهر الصحفيين.

لائحة الجزاءات

وقد تضمنت لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مادتين تتعلق بالمواد التي يتم بثها وعقوبات المخالفين وهي:

المادة رقم 14:

يعد قيام المؤسسـة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية أو الوسيلة الإعلامية أو الصـحيفة أو الموقـع الإلكتروني بنشـر أو يبث أية مادة أو إعـلان يتعـارض محتـواء مـع أحكام الدستور المصـري، أو يدعو إلى مخالفة القانون، أو يخـالف الالتزامـات الـواردة فـي ميثاق الشرف المهني، أو يخـالف النظـام العـام أو الآداب العامـة، أو يدعو إلـى الفسق والفجـور، أو يكـون مـن شـانـه التـعـرض للأديـان أو المـذاهب الدينيـة بمـا مـن شـانـه تكدير السلم العـام للمحتمـع مخالفـة تقتضـي توقيـع أحـد الجـزاءات الأتيـة أو بعضهابحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

- لفت النظر.

- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

- أداء مبلـغ مـالي لا يزيد مقداره عـن 250 ألـف جنيـه مصـري، أو مـا يعـادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

- منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة دائمة.

- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج لفترة محددة أو بصفة دائمة.

كما تنص المادة 27 على الآتي:

يكـون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعـلام بـعـد إجـراء التحقيـق الـلازم اتخـاذ التدابير اللازمة لمنـع ظـهـور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية لفترة محددة وذلك في 4 حالات منها « مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)»، ويكون قرار المجلس في جميع الحالات مسببًا.