«ألفاظ خادشة».. كشف ملابسات فيديو بيع «الملابس الداخلية» في المترو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو لشخصين داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، وقيامهم بعرض ملابس داخلية مجهولة المصدر، والتلفظ بأقوال خادشة للحياء العام أمام جمهور الركاب، تبين أنها مقيمان بمنطقة الشرابية بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام شخصين بعرض ملابس داخلية مجهولة المصدر، للبيع داخل إحدى عربات قطار المترو وقيامهما بالإتيان بأفعال والتلفظ بأقوال خادشة للحياء العام أمام جمهور الركاب، وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة ( شخصين – مقيمان بمنطقة الشرابية بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتصوير ذلك المقطع وبثه عبر صفحتهما الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بقصد الشهرة والتربح من خلال تحقيق أعلى معدلات للمشاهدة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.