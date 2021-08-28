مصدر بالتليفزيون: المخرج أجبر هيفاء على ارتداء بنطال بدلًا من الـ«هوت شورت»

يذيع غدًا التليفزيون المصري حوارًا مسجلًا مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على هامش حفلها الذي أقامته يوم الخميس الماضي بالساحل الشمالي، حيث يجري الحوار إحدى المذيعات ببرنامج صباح الخير يا مصر.

هيفاء وهبي ترتدي بنطلون بدلًا من هوت شورت

وقال مصدر بالتلفزيون المصري لـ«الوطن»: "ظهرت هيفاء وهبي خلال الحفل بهوت شورت، ولكنها أثناء اللقاء التليفزيوني يبدو أن المخرج أجبرها على ارتداء بنطلون لأنه ممنوع أن تطل على المشاهدين بالتليفزيون المصري مرتدية هوت شورت، ما جعلها تذهب إلى غرفتها، لكي ترتدي بنطلون، وبالفعل ذهبت إلى غرفتها وارتدت بنطلون أسود".

جديد هيفاء وهبي

ومن المقرر أن تتحدث غدا هيفاء وهبي في الحوار الذي يذاع صباحا، عن عودتها للحفلات في مصر، بالإضافة إلى الديو الأخير الذي جمعها بالنجم أكرم حسني «لو كنت» والذي حقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الحديث عن جديد هيفاء خلال الفترة المقبلة.

وتصدر حفل هيفاء وهبي الترند بأكثر من لقطة، منها غناء الديو الأخير مع أكرم حسني لأول مرة على خشبة المسرح، وكان من المضحك أن هيفاء وهبي نادت على شبيه أكرم حسني لتفاجأ أنه بجوارها.

ومن اللقطات التي لفتت انتباه الجمهور أيضا نداء هيفاء وهبي على مطرب المهرجانات حمو بيكا، مرددة كلمات الإعجاب به وبفيديوهاته، طالبة من الجميع عدم السخرية منه لأنه يغضب من ذلك الأمر.

وعن الأعمال الجديدة التي تحضِّرها هيفاء وهبي، فتنتظر هيفاء خروج فيلمها الجديد «أشباح أوروبا» إلى النور بعدما تم حبس منتجه محمد وزيري، والفيلم يشارك به عدد كبير من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي، أروى جودة، مصطفى خاطر وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن، باسم سمرة، إخراج محمد حماقي.