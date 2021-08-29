منظومة الشكاوى الحكومية تستجيب لاستغاثات المواطنين في 12 محافظة

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، لعدد من الشكاوى والاستغاثات التي جرى رصدها أو الواردة إليها من المواطنين في 12 محافظة.

صيانة عاجلة لكوبري الجامعة على النيل بمدينة المنصورة

وقال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة استجابت لعدد من الشكاوى والاستغاثات التي تلقتها ورصدتها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، ومن بين تلك الشكاوى ما جرى رصده عبر «فيس بوك» من شكوى جماعية بوجود كسر بسور كوبري الجامعة على النيل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مما يهدد سلامة المواطنين مرتادي الكوبري، حيث جرى التنسيق الفوري مع محافظة الدقهلية، وقام مجلس مدينة المنصورة بإجراء الصيانة العاجلة، لحين قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بإجراء الصيانة الشاملة للكوبري موضوع الشكوى عقب انتهاء أعمال رصف وتطوير الطريق المؤدى للكوبري، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

إصلاح كسر ماسورة مياه بمنطقة الطوابق بشارع فيصل

ورصدت المنظومة عددا من استغاثات المواطنين المقيمين بمنطقة الطوابق بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، حول وجود طفح للصرف الصحي بالمنطقة استمر لعدة أيام، وبتوجيه الشكوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأنه بعد المعاينة اتضح أن هناك كسرا بإحدى مواسير مياه الشرب الخاصة بأحد العقارات، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة الكسر، ونزح وشفط تراكمات المياه، وإزالة أسباب الشكوى.

طفح مياه الخزانات بقرية شلقام بالمنيا لمدة 10 أيام

كما تلقت المنظومة، شكاوى عدد من الأهالي المقيمين بقرية شلقام – مركز بني مزار، بمحافظة المنيا، أفادوا فيها بتضررهم الشديد من الطفح المتكرر لمياه الخزانات الخاصة بالعقارات السكنية بالقرية، ولمدة دامت أكثر من عشرة أيام، وهو ما أدى إلى صعوبة التحرك واستخدام الطرق، وإعاقة المارة، وبالتوجيه إلى محافظة المنيا، أفاد مركز بني مزار والوحدة المحلية لقرية شلقام، أنه جرى كسح المياه، واستخدام الرمال الصفراء لإعادة تمهيد الطريق الغربي والشرقي بالمنطقة محل الشكوى.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة تلقت استغاثة من المواطن (هـ. ن. ط)، والمقيم بميدان الحجاز بحي مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، أفاد فيها يوجود ماس كهربائي أدى إلى انفجار كابل التغذية وانقطاع التيار الكهربائي عن العقار بالكامل لمدة دامت أكثر من ست ساعات، وبالتوجيه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أفادت إدارة شبكات مصر الجديدة، بانتقال فريق الطوارئ لموقع الشكوى حيث تبين احتراق علبة الكابل الكهربائي الخاصة بالعقار، نتيجة زيادة الأحمال، وعدم تناسبها مع العلبة القديمة التي احترقت، وتم إصلاح العطل واستبدال العلبة التالفة وإعادة التغذية الكهربائية للعقار.

وفيما يتعلق بالشكاوى والاستغاثات الخاصة بملف الضمان والتكافل الاجتماعي، أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أن المنظومة تلقت التماسا من أحد المواطنين، أفاد خلاله أنه من ذوي القدرات الخاصة، ويعول أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، وغير قادر على تحمل المصاريف الدراسية لنجلته، حتى يتسنى له التقدم بأوراق التحاقها لإحدى مدارس التعليم الأساسي، وبالتوجيه إلى محافظة الأقصر، وجه المحافظ إدارة الطود التعليمية بإعفاء مقدم الالتماس من المصاريف الدراسية، وقبول نجلة المواطن بمرحلة التعليم الأساسي.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة رصدت أيضا الاستغاثة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تضمنت سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن لإحدى الأسر المقيمة بشارع هدى شعراوي، بحي السلام، بمحافظة الإسماعيلية، الأمر الذي يهدد حياتهم، وبالتوجيه إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وفور تلقي الاستغاثة وبالمعاينة على الطبيعة، تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية، حيث انتقل فريق عمل الجمعية إلى المنزل محل الاستغاثة بمرافقة مسئول التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وبصحبة الفنيين والمهندسين للبدء في أعمال إعادة بناء المنزل، كما رصدت المنظومة الاستغاثة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تضمنت سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن التي تعاني منها سيدة مسنة بمركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، وبالتوجيه إلى وزارة التضامن الاجتماعي، قام المختصون بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بإنهاء إجراءات إدراج أحفاد المواطنة الأيتام ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وجار إنهاء كافة إجراءات الصرف، علما بان المواطنة تحصل على معاش تأميني ساري الصرف.

وتعاملت المنظومة مع استغاثة من مواطن مقيم بمحافظة كفر الشيخ، والدته تدعى (ث. ش. ب) والبالغ عمرها (71) عاماً، حيث أفاد نجلها أنها أصيبت بفيروس كورونا، بالإضافة إلى اصابتها بفيروس الفطر الأسود، مما أدى لمضاعفات خطيرة بالفك، والحالة متواجدة بإحدى المستشفيات التي لا تتوافر بها الخدمة الطبية اللازمة، وتم التنسيق الفوري مع كل من مدير مستشفى كفر الشيخ العام وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الحالة بالمستشفى، وفور استقبال الحالة تم تشكيل لجنة من استشاري أمراض الباطنة والعزل المختصين بالأمراض الوبائية (كورونا – الفطر الأسود) واستشاري الأنف والأذن والرمد وجراحة الوجه والفكين والمخ والأعصاب، وإجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وتبين إصابتها بفيروس الفطر الأسود، وتم إجراء جراحة عاجلة لاستئصال عظام الفك العلوي بالكامل لاستئصال المنطقة المصابة بفيروس الفطر الأسود وحفاظاً على حياة المواطنة، بالإضافة إلى حجزها بالرعاية المركزة (عزل) ما بعد الجراحة، وتوفير بروتوكول العلاج اللازم حتى استقرار الحالة الطبية للمريضة.

وتلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، شكوى المواطن (م. ج. م) المقيم بشارع الأهرام بمحافظة الجيزة، أفاد فيها أنه متضرر من قيام معرض الموبيليا أسفل العقار المقيم به، من استخدام بدروم العقار لتصنيع الأثاث والموبيليا، وتخزين مواد ضارة بسلامة وصحة المقيمين بالعقار بالإضافة الى التسبب في ضوضاء مستمرة، وبالتوجيه إلى محافظة الجيزة، أفاد حي العمرانية بتشكيل حملة مكبرة، وبعد المعاينة على الطبيعة، اتضح قيام مسئولي المعرض باستخدام بدروم العقار لتصنيع وصيانة الموبيليا والاثاث المنزلي والمكتبي، وتخزين المواد المستخدمة في ذلك، وبعض المعدات التي تسبب إزعاجاً للمقيمين بالعقار، وعليه تم عمل محضر غلق للمخالفة، وتم تنفيذ الغلق والتشميع ومصادرة المعدات المرتبطة بممارسة الأنشطة المخالفة.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت شكوى من أحد المواطنين المقيمين بمنطقة بندر ثان دمياط، بمحافظة دمياط، يتضرر فيها من تواجد مقهى بالمنطقة غير مرخص وغير ملتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما يقوم القائمون على المقهى بتقديم "الشيشة" بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، وبالتوجيه إلى محافظة دمياط، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، أنه فور تلقي الشكوى، تم تشكيل حملة، وتشميع المقهى محل الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفاً: تلقت المنظومة ايضا شكوى عدد من المواطنين المقيمين بمنطقة مساكن الأزهر بحي غرب أسيوط، بمحافظة أسيوط، أفادوا خلالها تضررهم من مغسلة سيارات أسفل أحد العقارات، مسببة ضوضاء للمقيمين بالعقار وما حوله، كما أفادوا أن تلك المغسلة غير مرخصة، وبالتوجيه إلى محافظة أسيوط، أفاد حي غرب أسيوط أنه بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالمحافظة، اتضح أن المغسلة غير مرخصة بالفعل، وتم استصدار قرار غلق وتنفيذه بمساعدة قوة من قسم شرطة المرافق والإشغالات، وتم تشميع المكان.

وفيما يتعلق برد المبالغ المالية لحسابات المواطنين بعد ثبوت أعطال بماكينات الصراف الآلي، أوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة تلقت شكوى من المواطن (م. س. م) المقيم بمركز بنها، بمحافظة القليوبية، أفاد فيها أنه قام بإجراء عملية على ماكينة الصراف الآلي التابعة لاحد البنوك الوطنية بمدينة بنها، لسحب مبلغ وقدره ثمانية آلاف جنيه، إلا أنه نظراً لحدوث عطل بالماكينة أثناء عملية الصرف؛ لم يتمكن من استلام المبلغ نقداً، كما أفاد أنه تقدم بشكوى في خدمة العملاء بالبنك، دون استجابة، وبالتوجيه إلى البنك المركزي، أفاد البنك المشكو في حقه أنه تم بالفعل إضافة مبلغ ثمانية آلاف جنيه لحساب العميل خلال ثلاثة أيام عمل، وعليه تم إزالة أسباب الشكوى، كما تلقت المنظومة شكوى من المواطن (ع. ب. أ) المقيم بمدينة القاهرة الجديدة، بمحافظة القاهرة، أفاد فيها أنه قام بإيداع مبلغ ستة عشر ألف جنيه بماكينة الصراف الآلي الخاصة بأحد البنوك الاستثمارية في محفظة إلكترونية لأحد شركات الاتصالات الخاصة بأحد المواطنين، وبعد أن أودع المبلغ، صدر إيصال عن الحركة أن المبلغ (صفر)، كما أبلغه المرسل إليه أنه لم يتسلم المبلغ وأن حسابه لم تتم عليه أي حركة، وبالتوجيه إلى البنك المركزي، أفاد أنه ورد رد البنك المشكو في حقه، أنه تم بالفعل رد المبلغ موضوع الشكوى إلى المحفظة الإلكترونية، وزوال أسباب الشكوى.

ونجحت المنظومة في التعامل مع الشكوى الواردة من المواطن (م. أ. ع) المقيم بمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، الذى أفاد في شكواه أنه تقدم لشراء وحدة سكنية بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي التابعة للدولة، وتم تخصيصها له بأحد تلك المشروعات بمدينة المحلة الكبرى، وبعد أن تقدم بكافة الأوراق إلى احد البنوك بمدينة طنطا، وسداد مبلغ أربعين ألف جنيه كمقدم للوحدة السكنية، أفاده البنك أنه سوف يتسلم عقد تلك الوحدة في خلال شهرين، إلا أنه وبعد مرور أكثر من ستة أشهر، لم يتسلم عقد الشقة، وبالتوجيه إلى وزارة الإسكان، أفادت أن العميل بالفعل أنهى كافة إجراءات التعاقد على الوحدة السكنية، وصدر لصالحه خطاب بقبول طلب التمويل، كما أفاد البنك المركزي أنه بعد التواصل مع البنك المعنى، أفاد انه تم إنهاء كافة إجراءات العقد، وتم تسليم العقد (موضوع الشكوى) للعميل، وإزالة أسباب الشكوى.

ورصدت المنظومة استغاثة منشورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفيد تضرر أهالي عزبة أبو هاشم، بمركز بنها، بمحافظة القليوبية من تراكمات القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة بترعة البرشومية، وبتوجيه الشكوى لوزارة الموارد المائية والري، قامت بتكليف الإدارة المختصة ببحث ودراسة موضوع الشكوى، وتبين أن الترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وبالمعاينة على الطبيعة؛ اتضح أنها قمامة ونفايات ناتجة عن إلقاء بعض المواطنين لهذه المخلفات بالترعة، فتم الدفع بحفار لرفع القمامة والمخلفات المتراكمة التي تعوق حركة المياه وتضر بالمظهر الحضاري، وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

كما رصدت المنظومة منشورا متداولا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لبعض المواطنين المقيمين بالمنطقة الكائنة خلف جامع الأزهر، بمحافظة القاهرة، أفادوا بوجود تراكمات القمامة والمخلفات أمام سبيل أثرى بالمنطقة، وبالتوجيه إلى محافظة القاهرة، أفادت هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة بقيام حملة نظافة لرفع وإزالة جميع تراكمات القمامة والمخلفات بالمنطقة، كما أفادت الهيئة أنه يتم المرور على المنطقة (محل الشكوى) لرفع كميات تراكمات قمامة ومخلفات بكمية حوالي (2) طن يومياً، بالإضافة إلى قيام مسئولي الهيئة بالتنبيه على الأهالي المقيمين بالمنطقة بضرورة وضع القمامة والمخلفات بصناديق القمامة حفاظاً على نظافة المنطقة، وتمت إزالة أسباب الشكوى.

وتلقت المنظومة عددا من شكاوى المواطنين المقيمين بقرية الهيشة، عزبة داود، مركز نجع حمادي، بمحافظة قنا، الذين أفادوا فيها تضررهم من التواجد الكثيف لتراكمات القمامة والمخلفات من قبل المزارعين، مما قد ينتج عنه إصابة أهل القرية؛ خاصة كبار السن والأطفال بالأمراض والأوبئة، في ظل تفشي فيروس كورونا، وبالتوجيه إلى محافظة قنا، أفادت الوحدة المحلية أنه فور تلقي الشكوى، تم تشكيل حملة لرفع وازالة جميع المخلفات وتراكمات القمامة بكمية 20 طنا تقريباً، وإزالة أسباب الشكوى.

كما تلقت المنظومة شكوى مقدمة من المواطن (م. أ. ع) المقيم بمركز بني غالب، بمحافظة أسيوط، الذى أفاد فيها قيام أحد المقاولين بإلقاء مخلفات البناء والهدم فوق المدافن الخاصة بالقرية، وعلى مساحات واسعة بواسطة سيارات شركته وأمام أهالي القرية، وبالتوجيه إلى محافظة أسيوط، أفاد مركز ومدينة أسيوط بالتنسيق مع مركز بني غالب، أنه فور تلقي الشكوى تم إلزام المقاول برفع وإزالة جميع المخلفات المشار إليها بعد تحرير المحضر اللازم ضد المتسبب في هذه المخالفة، وتم إزالة أسباب الشكوى.