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«الداخلية»: ضبط 11994 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

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الوطن
01:02 م | الأحد 29 أغسطس 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كثفت وزارة الداخلية الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

نفذت الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية كافة، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3186 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 11994 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهوده الإدارة عن ضبط 206 قضايا متنوعة، أبرزها «ضرائب عامة  – جمارك – الضرائب العقارية والملاهي».

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية كافة.

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