«الداخلية»: ضبط 5106 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5106 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها التالي:

2013 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

208 مخالفات «السير بدون تراخيص».

23 مخالفة موقف عشوائى.

38 مخالفة لشروط التراخيص.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات المذكورة، مشددة على مواصلة حملاتها المرورية.

يأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين كافة، لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.