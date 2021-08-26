«فريدة» على مسرح الطليعة الأحد المقبل 

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد « فريدة»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، عن نص «أغنية البجعة» لأنطوان تشيكوف، من كتابة و إخراج أكرم مصطفى، و ذلك الأحد المقبل 29 أغسطس الجاري، على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور في تمام السابعة و النصف مساء.

تفاصيل عرض «فريدة»

‎العرض يدور حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية، و ما آلت إليه من نجاح و فشل خلال حياتها.

«فريدة» من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور و إضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، العرض عن نص «أغنية البجعة» لأنطوان تشيكوف، من كتابة و إخراج أكرم مصطفى.