«فريدة» على مسرح الطليعة الأحد المقبل
كتب:
الوطن
11:15 م | الخميس 26 أغسطس 2021
"فريدة " على الطليعة
يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد « فريدة»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، عن نص «أغنية البجعة» لأنطوان تشيكوف، من كتابة و إخراج أكرم مصطفى، و ذلك الأحد المقبل 29 أغسطس الجاري، على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور في تمام السابعة و النصف مساء.
تفاصيل عرض «فريدة»
العرض يدور حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية، و ما آلت إليه من نجاح و فشل خلال حياتها.
«فريدة» من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور و إضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، العرض عن نص «أغنية البجعة» لأنطوان تشيكوف، من كتابة و إخراج أكرم مصطفى.