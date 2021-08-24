«فريدة».. مونودراما «تشيكوف» على الطليعة قريبا

تستعد فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح خلال أيام، لاستقبال عرض المونودراما «فريدة» من إنتاج الفرقة، عن نص «أغنية البجعة» لأنطوان تشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى، وذلك على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبدالصبور، وفق ما صرح به المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح.

تفاصيل عرض «فريدة»

يدور العرض حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية، وما آلت اليه من نجاح و فشل خلال حياتها، وهو بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبدالله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبدالعزيز، العرض عن نص «أغنية البجعة» لإنطوان تشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مسرح المواجهة والتجوال بالمحافظات

في سياق منفصل، أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المرحلة الثانية من مشروع مسرح المواجهة والتجوال بالمحافظات والذي ينفذه البيت الفني للمسرح ممثلًا في فرقة المواجهة والتجوال بالتنسيق مع باقي الفرق التابعة.

وتستهدف المرحلة الثانية من مسرح «المواجهة والتجوال»، تقديم 325 ليلة عرض في 20 محافظة مخصص منها 145 ليلة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك اعتبارًا من أغسطس الجاري وحتى منتصف شهر يناير المقبل.

وتضم المرحلة الثانية 15 عرضًا هي «المتفائل، محطة مصر، صاحب المقام، ولاد البلد، طقوس العودة، ريسايكل، القطط، صحينا يا سينا، عبور وانتصار، أمر تكليف، ذهب الليل، ليالي سيد درويش، حواديت الأراجور، ورحلة سعيدة».

وتقدم العروض في 200 قرية بـ20 محافظة وهي «بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الاقصر وأسوان».

ويتمّ تنفيذ المرحلة الثانية بالتعاون مع وزارات الداخلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، إلى جانب الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.