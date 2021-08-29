الأورمان تتبنى مبادرة لإعادة إعمار منازل الأسر الأكثر احتياجا بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان في محافظة المنيا، تبنيها لمبادرة إنسانية، لإعادة إعمار وتطوير المنازل لعدد من الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وموجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الهدف من مبادرة إعادة إعمار المنازل رفع الضرر عنتلك الأسر وحمايتهم من أشعة الشمس و توفير مسكن مناسب وأمن وحياة آدمية.

تعريش 7852 منزلا في قرى مدن المنيا

أضاف «شعبان»، أن درجات الحرارة المرتفعة لم تعطل فريق عمل مكتب جمعية الأورمان بالمنيا عن مواصلة الجهود لتحسين حياة المواطنين، حيث نجح الفريق في إعادة إعمار وتعريش (7852) منزلا في قرى ومراكز المحافظة، منها مغاغة والعدوة وبني مزار وسمالوط وملوي وأبوقرقاص وديرمواس، مؤكدًا أن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

أكد «شعبان» أن الجمعية سهلت على المواطنين المشاركة فى إعمار المنازل للأسر الأكثر احتياجًا بمبلغ 560 جنيها شهريًا، أو بسهم 250 جنيها ليستطيع الجميع المشاركة فى الخير.

إعادة إعمار 32 ألف منزل بالمحافظات

وأوضح أن تلك المبادرة الإنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان وقائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير الإمكانات، موضحا أنه منذ انطلاق مشروع (اكفل قرية فقيرة) ساهمت جمعية الأورمان في إعادة إعمار 32 ألف منزل، وتعريش أسقف (20186) منزلا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة خلال الفترة الماضية، وتواصل الجمعية الجهود لاستكمال أعمال تلك المبادرة حتى تصل لكافة أنحاء مصر.