الأورمان: نتعاون مع «تحيا مصر» لإعادة تأهيل 12 ألف منزل بتكلفة 400 مليون جنيه

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إن الجمعية تتعاون حاليا مع صندوق «تحيا مصر»، لإعادة تأهيل 12 ألف منزل بتكلفة 400 مليون جنيه، كاشفا أن تبرعات المجتمع المدني لجمعية الأورمان، زادت في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 300% عن حجم التبرعات قبل توليه الرئاسة.

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم، أن كل الجميعات الخيرية تتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للمساهمة والمساعدة بكل المبادرات الرئاسية، حتى تصل تلك المبادرات إلى الأسر الأولى والأحق بالرعاية، سواء كانت تستهدف إعادة تأهيل منازل أو تحسين الحياة بقرى الريف المصري.

الأورمان: عمليات تأهيل المنازل تشمل تجديد الآثاث

وأشار مدير جمعية الأورمان، إلى أن عملية إعادة تأهيل المنازل التي تعمل عليها الجمعية مع صندوق تحيا مصر، تشمل تجديد كل ما يخص تلك المنازل بما في ذلك الآثاث أيضا، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان سأله قبل 3 سنوات، هل يجددون آثاث تلك المنازل بعد إعادة تأهيلها أم لا، مؤكدا أنه من حينها، وتقوم الجمعية بتجديد الآثاث بعد إعادة تأهيل المنازل.

الأورمان: الجمعية ساهمت في إنشاء مستشفى الأقصر لعلاج الأورام بتكلفة 1.5 مليار جنيه

وأردف أن الجمعية ساهمت في إنشاء مستشفى بمحافظة الأقصر لعلاج الأورام بتكلفة تتخطى حاجز 1.5 مليار جنيه، حتى لا يحتاج أهالي الصعيد من اصطحاب أطفالهم المرضى برحلة سفر أكثر من 20 ساعة ليذهبوا بهم إلى مستشفيات الأورام بالقاهرة، موضحا أن كل هذا من أجل تحسين جودة الحياة لأهالي الصعيد، وأن توفر لهم حياة كريمة بالفعل.

جمعية الأورمان: الدولة توفر العلاج بالمجان لكل مرضى السرطان بمستشفى الأقصر

ولفت إلى أن أي مريض سرطان تعلم بحالته الجميعة، تعمل الدولة على توفير العلاج له بالمجان بنسبة 100%، متابعا: «من أول ما يوصل محطة لقصر عربيات من عندنا هتنقله لغاية المستشفى، ليبدأ مشوار علاجه»، موضحا أن حتى المرافق لكل مريض توفر له الجمعية والدولة إقامة وطعام وشراب بشكل مجاني.