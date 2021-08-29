منسق الزيارات: كورونا تتسبب في تراجع أعداد زوار مسار العائلة المقدسة

قال نادر جرجس منسق زيارات مواقع مسارالعائلة المقدسة إنه تم الانتهاء من تطوير المواقع الأثرية الموجودة بمسار العائلة المقدسة بكل من سمنود وتل بسطا وسخا، كما قاربت أعمال التطوير بشجرة مريم بالمطرية على الانتهاء، وسيتم افتتاحها خلال الشهور القليلة المقبلة.

تراجع أعداد السياح القادمين لزيارة المسار

وأضاف جرجس في تصريحات لـ"الوطن" ان أعداد السياح الذين يزورون نقاط مسار العائلة المقدسة المفتوحة حاليا أمام الزوار قليل للغاية، مرجعا ذلك إلى جائحة كورونا التى وضعت قيودا على سفر العديد من السياح الراغبين في زيارة المسار، خاصة من الدول الأوربية، فضلا عن عدم وجود المسار في كتالوج مؤسسة أوبرا رومانا التابعة للفاتيكان، كأحد برامج الحج الفاتيكاني، ما جعل ملايين السياح الروحانيين التابعين للفاتيكان يحجمون عن زيارة المسار.

مسار العائلة المقدسة كان مشروعا قوميا

وأشار إلى أنه رغم تلك الظروف، إلا أن بعض المؤسسات والجمعيات الدينية الصغيرة التابعة للفاتيكان تٌنظم زيارات قليلة لنقاط مسارالعائلة المقدسة بين الحين والآخر، كاشفا أن مسار العائلة المقدسة كان أحد المشروعات القومية التي كانت تعول عليها مصر قبل 3 أعوام لتصبح مركزا للسياحة الدينية بالشرق الأوسط، موضحا أن دراسات الجدوى الخاصة بالمسار كانت تشير إلى أنه قادر على جذب نحو 2 مليون سائح سنويا لزيارة مصر، إلا أن الظروف التي مر بها المسار خلال الفترة الماضية من تأخر في تنفيذ الطلبات الخاصة بمؤسسة أوبرا رومانا بخصوص سرعة تطوير بعض المواقع الأثرية الموجودة بالمسار بشكل سياحي، إضافة إلى حذف المسار كأحد برامج الحج الفاتيكاني أدى إلى عدم تحقيق المسار للأهداف المرجوة منه.

يشار إلى أن غادة شلبى نائب وزير السياحة لشؤون السياحة والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، تفقدوا الأسبوع الماضى أعمال التطوير التي تتم بمنطقة شجرة مريم بالمطرية، وهي أحد نقاط مسار العائلة المقدسة بمصر.