لطلاب كفر الشيخ.. تنسيق كلية طب الأسنان لعام 2021 والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الكليات بجميع جامعات مصر، كما أعلنت وجود أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية في بعض كليات القمة، فضلًا عن النزول بالحد الأدنى للتنسييق هذا العام لانخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة لعام 2021، ومن بين الكليات يرغب الكثيرون في معرفة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ لعام 2021 والأوراق المطلوبة، خاصة وهي إحدى كليات القمة التي يرغب الكثيرون في الالتحاق بها.

وتستعرض« الوطن»، كل ما تريد معرفته عن تنسيق كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ لعام 2021 والأوراق المطلوبة، في إطار ما تقدمه من خدمات للطلاب والقراء طوال اليوم.

تنسيق كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ لعام 2021

ووفقا لإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تنسيق كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ لعام 2021، جاء بنحو 373 درجة أي بنسبة 90.97% وهي من الكليات المرتفعة في التنسيق بعد «المنصورة، المنوفية، الإسكندرية، الزقازيق، وطنطا»، في حين انخفاض التنسيق في جامعتي القاهرة وعين شمس.

مصاريف كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ لعام 2021

ووفقا لنائب جامعة كفر الشيخ لشؤون الطلاب والتعليم، فإن مصاريف كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ لعام 2021، من المقرر أن تبقى كما هي 710 جنيهات، وهي مصروفات موحدة بكليات كفر الشيخ، باستثناء البرامج المميزة فيكون لها مصروفات خاصة، ومن المقرر أن ينعقد مجلس شؤون تعليم الطلاب لبحث الإبقاء على المصروفات أو زيادتها، لكن من المتوقع أن تبقى كما هي العام الماضي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ لعام 2021

ووفقًا لموقع الكلية الإلكتروني، فأن الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ لعام 2021، هي: شهادة الثانوية العامة الأصل وصورة منها، بطاقة الترشيح، شهادة الميلاد المميكنة وصورة منها، 8 صور شخصية بخلفية بيضاء، ملف تقديم، نموذج 2 جند و6 جند للذكور .

عنوان كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ لعام 2021

وللطلاب الجدد، فإن عنوان كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ لعام 2021، يقع داخل الحرم الجامعي وبالقرب من مبنى إدارة الجامعة وكليات الطب والعلوم، وتقع الجامعة على طريق كفر الشيخ- سخا، بالقرب من مركز المعلومات بسخا ومقابل مركز البحوث الزراعية.