في عام 2006 صدر قرار جمهوري بتحويل فرع جامعة طنطا بكفر الشيخ إلى جامعة مستقلة وهي جامعة كفر الشيخ، حينها لم تكن تمتلك الجامعة أي مباني أو كليات كثيرة، سوى بعض الكليات التربوية والإنسانية، وبدأت مسيرة إنشاء الكليات على مدار تلك السنوات، إلى أن وصلت إلى 18 كلية و3 معاهد، وأصبحت تضاهي كليات العالم من حيث البنية التحتية والمدرجات والجامعات صديقة البيئة، حتى فازت بلقب أفضل جامعة مصرية في المسابقة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018، فضلا عن حصولها على الكثير من التصنيفات المتقدمة التي أعلنت عنها الجامعات العالمية.

وتنشر«الوطن»، كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة كفر الشيخ ننشر الكليات والأوراق المطلوبة، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مكان وعنوان جامعة كفر الشيخ وأرقام التليفون

وعن مكان وعنوان جامعة كفر الشيخ وأرقام التليفون، تقع جامعة كفر الشيخ على بعد أمتار قليلة من ديوان عام المحافظة على طريق سخا، وتتبع قسم شرطة أول كفر الشيخ، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاتصال بها على الأرقام التالية: مكتب رئيس الجامعة 0473109592، سكرتارية مكتب رئيس الجامعة: 0473109590، موبايل: 01019029271، فاكس: 0473109591، ادارة العلاقات العامة على رقم 0473109596، موبايل: 01017026667، مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، 0473109584، موبايل: 01090466399، ويمكنك زيارة جامعة كفر الشيخ من هنـــــــا، للاطلاع على كل الكليات ووسائل التواصل.

مصاريف جامعة كفر الشيخ لجميع الكليات

وتختلف مصاريف جامعة كفر الشيخ لجميع الكليات، من كلية لأخرى حيث أن الحد الأقصى للمصروفات هو 710 جنيهات، ومن المقرر أن يجتمع مجلس شؤون التعليم والطلاب الأسبوع المقبل لتحديد المصروفات الدراسية، لكن من المتوقع أن تظل كما هي دون زيادات، بخلاف البرامج الخاصة بالكليات المختلفة فأن المصروفات ترتفع بها وفقا للائحة كل كلية.

توقعات تنسيق كليات جامعة كفر الشيخ 2021 علمي وأدبي

وعن توقعات تنسيق كليات جامعة كفر الشيخ 2021 علمي وأدبي، من المقرر أن تعلنها الجامعة عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، حيث أنه من المقرر أن تنخفض وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة 2021، ووفقا لما أعلنته وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بحيث يكون تنسيق كلية الطب عند 91.4% ويختلف تنسيق الكليات في مختلف الجامعات.

جميع كليات جامعة كفر الشيخ

وتضم جامعة كفر الشيخ 18 كلية و3 معاهد مقسمة لـ3 قطاعات وهي الكليات العملية والهندسية، وتضم «الزراعة، الهندسة، العلوم، الثروة السمكية وعلوم المصايد، الحاسبات والمعلومات، معهد علوم تكنولوجيا النانو، الذكاء الاصطناعي»، والكليات الطبية وتضم «الطب البيطري، الصيدلة، الطب البشري، التمريض، العلاج الطبيعي، طب وجراحة الفم والأسنان، المعهد الفني للتمريض»، كما يمكنك معرفة كل ما تريد معرفته عن الكليات من هنــــــــا، والكليات الإنسانية والتربوية والإدارية وتضم «التربية، الآداب، التجارة، التربية النوعية، التربية الرياضية، الألسن».

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة كفر الشيخ لجميع الكليات

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تقديم الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة كفر الشيخ لجميع الكليات، وهي:

- أصل استمارة النجاح في الثانوية العامة.

- شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة منها.

- 6 صورة شخصية خلفية بيضاء.

- بطاقة الترشيح الخاصة بمكتب التنسيق.

- نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية.

- نموذج 2 و6 جند، للذكور فقط.