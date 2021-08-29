تنسيق كلية الطب جامعة كفر الشيخ لعام 2021 والأوراق المطلوبة

عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى من التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2021، جاء تنسيق كلية الطب جامعة كفر الشيخ لعام 2021 بنحو 381 درجة أي بنسبة 92.9%، وهي من كليات الطب التي تقبل من مجاميع مرتفعة بعد المنصورة والإسكندرية والزقازيق، وتخضع كلية طب كفر الشيخ للتنسيق الأقليمي لطلاب كفر الشيخ، حيث جرى إنشاء كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ في عام 2013 وقبلت أولى الدفعات في العام الدراسي 2014، لتخرج أول دفعة هذا العام.

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مصاريف كلية الطب جامعة كفر الشيخ لعام 2021

ووفقا لمجلس شؤون الطلاب بجامعة كفر الشيخ، فإن مصاريف كلية الطب جامعة كفر الشيخ لعام 2021 العام الماضي كانت نحو 710 جنيهات، بينما سيجتمع المجلس غدا لبحث إماكنية الإبقاء على المصاريف الدراسية، كما هي كالعام الماضي أو زيادتها، حيث من المتوقع أن تبقى كما هي، وهي مصروفات موحدة على كل كليات جامعة كفر الشيخ، باستثناء البرامج المميزة، فيكون لها أسعار خاصة وفقا للائحة كل كلية.

تنسيق كلية الطب جامعة كفر الشيخ لعام 2021

ووفقا لإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن تنسيق كلية الطب جامعة كفر الشيخ لعام 2021، جاء 381 درجة أي بنسبة 92.9%، ومن المقرر أن تتيح الوزارة بعد قليل للطلاب المتقدمين نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، لتبدأ عمليات التقديم بالكليات خلال الفترة المقبلة ومنها كلية طب كفر الشيخ.

عنوان كلية الطب جامعة كفر الشيخ لعام 2021

ويبحث الطلاب عن عنوان كلية الطب جامعة كفر الشيخ لعام 2021، حيث تقع داخل الحرم الجامعي بطريق سخا وعلى بعد أمتار قليلة من ديوان عام كفر الشيخ، وتقع بجوار المستشفى الجامعي والحرم الجامعي وعلى بعد أمتار من الإدارة العامة للجامعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب جامعة كفر الشيخ لعام 2021

وتكون الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب جامعة كفر الشيخ لعام 2021 هي شهادة المؤهل وصورة منها، شهادة الميلاد المميكنة وصورة، 3 صور من البطاقة الشخصية، 8 صورة شخصية بخلفية بيضاء، ملف تقديم، بطاقة الرغبات، نموذج 2 جند للشباب، نموذج 6 جند لمن تعدى سنه 18 سنة من الشباب.