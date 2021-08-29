أسامة ربيع: أكبر سفينة حاويات عبرت قناة السويس بنجاح «فيديو»

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة شهدت أمس، عبور سفينة الحاويات العملاقة «EVER ACE» للمرة الأولى، ولذلك حصلت على اهتمام كبير من الهيئة خاصة أنها سفينة كبيرة جدا وتحتوي على حاويات كبيرة وضخمة، وتحمل 24 ألف حاوية وهو رقم تشهده قناة السويس للمرة الأولى، مشيرا إلى أن طول السفينة نحو 400 متر وعرضها 61 مترا ونصف المتر، وغاطسها 16 مترا، والرحلة كانت قادمة من الصين إلى هولاندا، وعبرت القناة بنجاح كبير، وجرى تقديم درع الهيئة لطاقم السفينة وتهنئتهم، والتأكيد أن الهيئة جاهزة لاستقبال كل أنواع السفن مهما كان حجمها.

السفينة أكبر من «إيفرجيفن» وتحمل 24 ألف حاوية

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شاذلي، على شاشة القناة الأولى المصرية، أن السفينة تحمل 24 ألف حاوية وهي أكبر من السفينة «إيفرجيفن»: «دي أكبر من مركب إيفرجيفن، وكانوا بيقولوا المركب كبيرة وإزاي تعدي وكانت 18 ألف حاوية فقط، وهو ما يثبت ثقة العالم بالقناة، وبالفعل القناة جاهزة لاستقبال 100% من حاويات العالم أيا كانت حجمها، وبالفعل مرت بسلام بالأمس أكبر حاوية»، موضحا أنه تابع مرور السفينة من القناة بنفسه.

عبور السفينة «GlOBAL MERCY» أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، بأن عبور السفينة «GlOBAL MERCY» أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم من قناة السويس، جرى مجانا لأنها تعطي خدمات مجانا للدول التي بها مشكلات صحية كثيرة، وتقدم تدخلات طبية وفحوصات، وبها أطقم طبية من المتطوعين، وهي سفينة تابعة لمنظمة خيرية وتقدم خدماتها مجانا، مشددا على أن القناة تمنح تخفيضات للكثير من السفن في الكثير من الحالات، وهناك مرونة في ذلك.